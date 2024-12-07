مع تأكيد الكرملين انه في خطر كبير، ومع تساؤلات عن مكان وجوده، نقل موقع بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن.

وقالت المصادر إن الأسد يحاول "محاولته الأخيرة للبقاء في الحكم" عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

كما نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية. ورجح موقع بلومبيرغ أن يكون الرئيس السوري في طهران، وفقا لما نقله عن مصدر وصفه بالمطلع.

كما نقل موقع بلومبيرغ عن سيرغي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، تأكيده أن الأسد في خطر كبير. وأضاف أن بعض المليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور.

مكان وجود الأسد

ومن جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجودا في دمشق. ولم تذكر الشبكة معلومات عن مكان تواجد الاسد، رغم تأكيد الرئاسة السورية وجوده في دمشق.



وقالت إن المعارضة لا تملك معلومات استخباراتية مؤكدة عن مكان وجود الأسد وتواصل بحثها عنه، مشيرة إلى أن الحرس الرئاسي لم يعد منتشرا في مقر إقامة الأسد ما يعزز التكهنات بمغادرته دمشق.

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة أنها بدأت بتنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق لدمشق، قائلة إن بضعة كيلومترات تفصلها عن العاصمة.

كما قالت إنها سيطرت على بلدات ومدن بريف دمشق الغربي والجنوبي، بينها القنيطرة، وإنها باتت على بعد أقل من 20 كيلومترا عن البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق.