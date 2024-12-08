إيلاف من دمشق: رسمياً، ومع هروب بشار الأسد خارج البلاد إلى وجهة غير معلومة، انتهى حكم عائلة الأسد لسوريا فجر الأحد 8 كانون الأول (ديسمبر)، وذلك بعد 53 عاماً من سيطرة "سلالة الأسد" على البلاد.

فقد كانت البداية مع تولي حافظ الأسد حكم البلاد في 22 شباط (فبراير) عام 1971، حتى الإطاحة ببشار الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وهو ما يعني أن السلالة الأسدية المنحدرة من العشيرة "الكلبية" حكمت سوريا لمدة 53 عاماً و 9 أشهر و 18 يوماً، وبعدد الأيام بلغت فترة حكم عائلة الأسد لسوريا 19.650 يوماً.

من القرداحة أتوا

يعود أصل عائلة الأسد إلى القرداحة ، اللاذقية . وهم ينتمون إلى قبيلة الكلبية، ويعود اسم عائلة الأسد إلى عام 1927، عندما غير علي سليمان لقبه إلى الأسد، وينحدر جميع أفراد عائلة الأسد الموسعة من علي سليمان وزوجته الثانية نعيسة، التي جاءت من قرية في جبال الساحل السوري.

العائلة تسيطر على كل شئ

خلال فترة حكمه المبكرة في سبعينيات القرن العشرين، أنشأ حافظ الأسد شبكات رعاية من شخصيات نخب حزب البعث الموالية لعائلته. وأقام أفراد عائلة الأسد سيطرتهم على مساحات شاسعة من الاقتصاد السوري وأصبح الفساد متفشيًا في القطاعين العام والخاص.

وبعد وفاة حافظ الأسد، استمرت الروابط العائلية في لعب دور مهم في السياسة السورية، كما شغل العديد من أفراد عائلة حافظ الأسد المقربين مناصب حيوية في الحكومة منذ صعوده إلى السلطة.

كما هيمن أفراد أسرة الأسد والأفراد التابعون لهم على البيروقراطية السورية ومجتمع الأعمال.

"عبادة الشخص"

ووفقاً لتقارير محايدة، فقد بنى حافظ الأسد نظامه على هيئة بيروقراطية تميزت بعبادة شخصية مميزة، وهو أمر غير معهود في التاريخ السوري الحديث .

وكان يتم عرض صور الأسد وصوره ومقولاته ومديحه في كل مكان من المدارس إلى الأسواق العامة والمكاتب الحكومية؛ ويُشار إلى حافظ الأسد باسم "الزعيم الخالد" و" المقدس " في الإيديولوجية الأسدية الرسمية .

وقد أعاد حافظ تنظيم المجتمع السوري على أسس عسكرية، واستشهد باستمرار بخطاب مؤامراتي حول مخاطر المؤامرات المدعومة من الخارج والتي يحيكها الطابور الخامس ، وروج للقوات المسلحة باعتبارها جانبًا مركزيًا من الحياة العامة.

بشار وسلالة كيم في كوريا الشمالية

وبعد وفاة حافظ، ورث عبادة الشخصية ابنه وخليفته بشار الأسد الذي أشاد به الحزب باعتباره "الزعيم الشاب" و"أمل الشعب". وبتأثير كبير من نموذج سلالة كيم في كوريا الشمالية ، تنسب الدعاية الرسمية إلى سلالة الأسد صفات إلهية، وتبجل بطاركة الأسد باعتبارهم الآباء المؤسسين لسوريا الحديثة، وفقاً لما نشرته موسوعة "ويكيبديا" في نسختها الانكليزية، نقلاً عن مصادر متنوعة.

اندمجت المعارضة لحكم عائلة الأسد في الحرب الأهلية السورية، التي بدأت في 15 آذار (مارس) 2011، وفي 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، قرر بشار الأسد الفرار من دمشق ، مما يشير إلى نهاية حكم الأسد في سوريا.

حافظ الحفيد لن يحكم سوريا

وبهروب بشار الأسد، فإن الإبن حافظ بشار الأسد المولود في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2001 (23 عاماً) وهو حفيد حافظ الأسد، والابن الأكبر لبشار الأسد وزوجته أسماء الأسد لن يصبح خليفة محتمل لوالده، بعد نهاية حكم عائلة الأسد، فقد كان الإبن حافظ ينظر له كخليفة منتظر للأب بشار في حكم البلاد.

الأسد الإبن والحفيد، من مواليد دمشق، وقد سُمي على اسم جده الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وقد التحق بمدرسة مونتيسوري مع أخته زين وشقيقه كريم، كما التحقوا بمدرسة لغات في منطقة البرامكة بدمشق.

وحظي الأسد الصغير باهتمام إعلامي في عام 2013 عندما نشر حساب على الفيسبوك منسوب إليه انتقادًا للجيش الأميركي في أعقاب الهجوم الكيميائي على الغوطة .

وفي عام 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على الأسد الصغير فيما يتعلق بعقوبات سابقة استهدفت نظام والده، ونتيجة لذلك، لم يكن يُسمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة أو امتلاك أصول فيها، وفي تشرين الأول (ديسمبر) 2024، ورد أنه فر من سوريا إلى روسيا، وهو يجيد اللغة الإنكليزية، ويتحدث الروسية أيضًا.

في عام 2016، تم الإعلان عن أن الأسد سيكمل تعليمه العالي في روسيا، وقبل التحاقه بجامعة موسكو الحكومية، درس لفترة من الوقت في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق، في عام 2023، وتخرج الأسد بدرجة الماجستير في الرياضيات من كلية الميكانيكا والرياضيات بجامعة موسكو الحكومية مع مرتبة الشرف.