إيلاف من دمشق: أفادت تقارير قادمة من العاصمة السورية دمشق، عن سيطرة الفصائل المسلحة على مبنى الإذاعة والتلفزيون، ومطار دمشق، وكذلك أهم الطريق والأحياء في العاصمة، وعلى رأسها المزة، وخروج الرئيس بشار الأسد من العاصمة قبل ساعات، وهروبه إلى خارج سوريا إلى وجهة غير معلومة، مما يعني نهاية حقبة الأسد في حكم سوريا.

وكانت تقارير قد أفادت في وقت مبكر من صباح الأحد، نقلا عن مصادر محلية سورية، عن بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق، وأفاد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية في دمشق، ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان أن "المسلحين موجودون في منطقة برزة"، داخل مدينة دمشق، مضيفًا حدوث اشتباكات، وذلك وفقاً لما نشره موقع شبكة "روسيا اليوم".

وقالت التنظيمات المسلحة إنه لا وجود لأي مؤشرات على انتشار الجيش السوري في العاصمة، وبدورها قالت شبكة سي إن إن CNN الإخبارية الأميركيةإن التنظيمات المسلحة، دخلت دمشق مع انهيار الدفاعات الخاصة بالجيش السوري.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المؤيد للمعارضة، ومقره بريطانيا، والذي يرتبط بمصادر داخل البلاد، إن الجيش السوري وقوات الأمن الأخرى غادرت مطار دمشق في مواجهة تقدم التنظيمات المسلحة.

اقتحام سجن "صيدنايا"

وقالت فصائل مسلحة في سوريا إنها بدأت اقتحام سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، فجر الأحد، قبل أن تشير إلى إخراج عدد من المساجين بداخله، ويعتبر سجن "صيدنايا" أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، ويقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق.

وقد تم بناء السجن عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.