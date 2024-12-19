أصابت الإطاحة المفاجئة بالرئيس بشار الأسد وانهيار نظامه الشرق الأوسط بصدمة كبيرة. وعلى بُعد أكثر من ألفي ميل، يواجه الكرملين مشكلة.

فعلى حين غرة، أصبح مصير قوات فيلق أفريقيا الروسية، التي تقدم الدعم العسكري لعدة دول في منطقة الساحل، في مهب الريح. قد تفقد موسكو قواعدها العسكرية في سوريا.

في عام 2017، أبرمت موسكو اتفاقاً مع الرئيس المخلوع بشار الأسد يمنح روسيا استخدام قاعدة بحرية في مدينة طرطوس السورية مجاناً لمدة 49 عاماً.

نتيجة لذلك، لدى روسيا سفن حربية متمركزة في طرطوس، وعدد غير معروف من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، والمستودعات، ومئات الجنود الذين يدعمون العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما اتفقت الدولتان على قاعدة جوية روسية بالقرب من اللاذقية، على بُعد ساعة واحدة شمال طرطوس، حيث تمتلك موسكو طائرات مقاتلة وطائرات شحن وأنظمة صاروخية دفاعية.

Reuters قاعدة طرطوس البحرية هي البؤرة العسكرية الوحيدة لروسيا خارج أراضي الاتحاد السوفييتي السابق

وتستخدم روسيا قواعدها في سوريا لإرسال الأسلحة والوقود والقوات إلى عملياتها العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء أفريقيا، والتي تجريها من خلال الجماعات شبه العسكرية مثل "فيلق أفريقيا" و"فاغنر".

ومن سوريا، يتم تسليم هذه الإمدادات بعد ذلك إلى القواعد الروسية في ليبيا، والتي تعمل كـ"نقطة انطلاق" ملائمة لعمليات موسكو في أفريقيا، وفقاً لأوليفر ويندريدج، مدير سياسة التمويل غير المشروع في مجموعة التحقيق "ذا سينتري".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستتمكن من إبرام اتفاق مع الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد، الذي منحه بوتين اللجوء في روسيا، وتنجح في الحفاظ على قاعدتها في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في موسكو: "يتم الآن بذل كل ما هو ممكن للتواصل مع المشاركين في ضمان الأمن، وبالطبع، يتخذ جيشنا أيضاً جميع الاحتياطات اللازمة".

ووفقاً لصور الأقمار الصناعية التي حللتها بي بي سي، بدأت موسكو بالفعل في سحب السفن من طرطوس في سوريا.

قد تبدأ الحكومات الأفريقية في تدريب المزيد من القوات المحلية

ويقول ويندريدج: "قد يمثل ذلك بداية النهاية للوجود الأوسع لروسيا في أفريقيا".

في أعقاب سلسلة من الانقلابات، أنهى القادة العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو شراكاتهم الأمنية مع فرنسا ودول غربية أخرى، واختاروا بدلاً من ذلك العمل مع فيلق أفريقيا الروسي.

ويقول الدكتور أليكس فاينز، الباحث في معهد تشاتام هاوس للسياسات: "وجدت موسكو مكانة سوقية لدعم أمراء الحرب والطغم العسكرية والمستبدين الذين عاقبهم الغرب أو عزلهم بسبب الانقلابات أو الحكم أو المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان".

وتتواجد قوات فيلق أفريقيا الروسي الآن على الأرض في بلدان متعددة مثل ويست أفريقيا؛ مالي؛ بوركينا فاسو؛ النيجر وغينيا الاستوائية.

ولكن انتشارها الأكثر أهمية هو في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث "ساعد ما يصل إلى 2000 رجل في إحباط انقلاب، وتوفير الأمن والتدريب وتطوير المصالح التجارية، بما في ذلك تعدين الذهب وصفقات الأسلحة"، حسبما قال فاينز.

وتشير التقديرات إلى أن فيلق أفريقيا يضم نحو قوات قوامها ألف شخص في مالي، وأقل من مائة شخص في بوركينا فاسو، وما يصل إلى 800 منتشرين في غينيا الاستوائية لحماية الرئيس الأطول خدمة في أفريقيا، تيودورو أوبيانج نغيما ماباسوغو.

وإذا فقدت هذه القوات قدرتها على تلقي الإمدادات السريعة من موسكو عبر سوريا، فقد تصبح الحكومات الأفريقية التي تعتمد على روسيا للدفاع عُرضة لهجمات المتمردين أو الجماعات المتمردة.

Reuters أشاد الرئيس الروسي بوتن خلال اجتماع عام 2023 مع رئيس مالي وزعيم الانقلاب، أسيمي غويتا، بالمساهمة التي قدمها "10 آلاف متخصص مالي تخرجوا من الجامعات السوفييتية والروسية" للدولة المالية.

أوضح هجوم نادر على عاصمة مالي، باماكو، في سبتمبر/أيلول الماضي مدى ضعف بعض المدن. وتعهد متحدث باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة بشن المزيد من الهجمات على مراكز المدن، وفقاً لتقارير معهد دراسة الحرب.

من المرجح أن تقوم جماعات مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بتحليل الوضع في سوريا ومن المرجح أن تستفيد منه، حسبما قالت لبيفرلي أوتشينغ، المحللة في السنغال لشركة كونترول ريسكس الأمنية.

وقالت أوتشينغ: "لقد رأينا حتى مجموعات القاعدة في مالي تحتفل بالأحداث في سوريا".

ووفقاً لموسكو، قد تكون بوركينا فاسو والنيجر في وضع ضعيف مماثل. ويقول أوتشينغ إن القوات الإضافية موجودة في البلاد "لضمان سلامة زعيم البلاد، إبراهيم تراوري، والشعب من الهجمات الإرهابية".

EPA في سبتمبر/أيلول 2024، قالت السلطات في باماكو إنها أحبطت هجومًا خططت له جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة

أين يمكن لروسيا أن تقيم عملياتها؟

يمكن للكرملين أن يبحث في مكان آخر عن قاعدة جديدة لعملياته في أفريقيا. هناك دولتان مرشحتان رئيسيتان: ليبيا والسودان. وكلاهما يوفر فرصاً ومخاطر لفيلق أفريقيا.

إن ارتباط روسيا بليبيا راسخ منذ فترة طويلة، مع وجود عسكري يبلغ حوالي 1500 فرد، وفقاً لبيانات المعهد البولندي للشؤون الدولية ومعهد بلومزبري للاستخبارات والأمن.

وقال أوليفر ويندريدج من "ذا سينتري" إنه على الرغم من أن "روسيا ستحتاج إلى إنشاء خط إمداد مباشر من أراضيها إلى ليبيا، ستصبح عملياتها أكثر تعقيداً وتكلفة وخاضعة لاتخاذ قرارات أكثر صرامة".

على سبيل المثال، ستكون هناك حاجة إلى موافقة تركيا على الطرق البحرية أو رحلات الشحن عبر المجال الجوي التركي، وإلا فإن التوقف للتزود بالوقود يصبح أمراً لا مفر منه.

وستواجه روسيا أيضاً معارضة من أعلى سلطة دينية في ليبيا، المفتي الأكبر الدكتور صادق الغرياني، الذي قارن الوجود الروسي في البلاد بوجود القوى الاستعمارية السابقة.

Getty Images أشار أعلى سلطة دينية في ليبيا، المفتي صادق الغرياني، إلى القوات الروسية في ليبيا بأنها "ملحدة" ودعا الليبيين إلى الجهاد ضدها

والخيار الآخر هو السودان، حيث سعت روسيا إلى إحياء اتفاق عام 2017 لبناء قاعدة بحرية بالقرب من مدينة بورتسودان الساحلية.

ويقول أوتشينغ: "هذا أمر استراتيجي، لأن النفوذ الروسي ينمو في المنطقة الممتدة من السودان إلى مالي، والتي نسميها حزام الانقلابات".

ولكن المستوى المرتفع من العنف وعدم الاستقرار السياسي الناجم عن الحرب الأهلية الجارية من المرجح أن يحد من نطاق أي قاعدة عسكرية هناك، على الأقل في الوقت الحالي.

وفي نهاية المطاف، فإن شعوب بوركينا فاسو ومالي ودول أخرى، حيث تنشط القوات شبه العسكرية الروسية، هي التي ستصبح أكثر عرضة للخطر إذا فقدت روسيا معقلها في سوريا - ومعها القدرة على توفير الإمدادات الكافية لفيلق أفريقيا.