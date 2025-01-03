إيلاف من القاهرة: أصدرت السلطات المصرية، الخميس، بيانا حول مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم ناشروه أنه يوثق "سقوط صاروخ داخل أرض زراعية في محافظة أسوان"، أقصى جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه "بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية).. وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول، من خلال بحثه بمواقع التواصل الإجتماعي".

وأضافت الوزارة أن الشخص المذكور "ادّعى سقوط الصاروخ بمحافظة أسوان، لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات"، لافتة إلى أنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية".

وتصدر وزارة الداخلية في مصر بيانات من وقت لآخر، بشأن "الشائعات" التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لتوضح حقيقة ما يتم تداوله.

