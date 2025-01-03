إيلاف من واشنطن: وجهت هيئة محلفين أميركيين اتهامات لأميركي خدم في الجيش سابقا بمحاولة دعم حزب الله والإدلاء بمعلومات كاذبة تتعلق بالإرهاب الدولي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان الخميس إن بيان إن، جاك داناهر مولوي (24 عاما)، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية".

وتشير لائحة الاتهام إلى مولوي حاول تقديم الدعم المادي والموارد والخدمات إلى حزب الله، رغم علمه أنها منظمة إرهابية.

وأضافت أن مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024 واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله، ولكنهم أخبروه أن الوقت لم يكن مناسبا، وأن عليه اتخاذ خطوات إضافية قبل الانضمام لحزب الله.

وتزعم لائحة الاتهام أنه روج أيضا للكراهية والعنف ضد اليهود، وأثبت عدائه للشعب اليهودي، إذ تم العثور على دلائل على أجهزته الإلكترونية التي يستخدمها.

وقالت وزارة العدل إن مولوي كذب على مكتب التحقيقات بشأن نيته الانضمام إلى حزب الله عندما استجوب عند عودته إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، مشيرة إلى أن السلطات ألقت القبض عليه في السادس من ديسمبر في شيكاغو، وجرى نقله إلى بيتسبرغ في الـ 30 من ديسمبر.

وفي حالة إدانته، تصل العقوبة القصوى لاتهام تقديم الدعم المادي السجن 20 عاما. وتصل أيضا العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيان كاذب إلى السجن ثمانية أعوام وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كلاهما.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ بالتحقيق في القضية بمساعدة سلطات إنفاذ القانون.