إيلاف من أبوظبي: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، جوانب العلاقات بين الإمارات والعراق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل توسيع آفاق التعاون بما يعود بالخير على الشعبين، ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تبادل الجانبان خلال اللقاء الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.