توفي المعلق الرياضي المصري ولاعب كرة القدم السابق محمد عبداللطيف المعروف باسم (ميمي الشربيني) الإثنين، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت وسائل إعلام مصرية.

وشيّع نجوم كرة القدم، جثمان الراحل ميمي الشربيني نجم الأهلي السابق وأسطورة التعليق الرياضي، إلى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد عمرو بن العاص في القاهرة، ظهر الثلاثاء.

وأبدى معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حزنهم على وفاة المعلق الرياضي المعروف الذي كان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق. ونعاه عدد من لاعبي الكرة المصرية في الأندية المختلفة.

"أسطورة التعليق الكروي"

ولد الشربيني في 26 يوليو/تموز 1937، وبدأ مشواره في كرة القدم مع النادي المصري القاهري، ولفتت موهبته أنظار الناديين المصريين المعروفين الأهلي والزمالك.

وحقق الشربيني مع النادي الأهلي 9 بطولات، وفي 4 مواسم حقق مع النادي لقب الدوري المصري الممتاز الذي أقيم كل عام (1957-1962).

وصفته وسائل إعلام مصرية بـ "أسطورة التعليق الكروي"، واستذكرت تعليقات بارزة له مثل "عنقود مهارات حوالين رجليه"، "مواليد منطقة الجزاء"، و"إحنا حلوين".

كان لاعباً ضمن صفوف المنتخب المصري الحاصل على المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 1964، وتولى تدريب المنتخب الإماراتي لكرة القدم عام 1957، كما درب نادي النصر الإماراتي، وغزل دمياط المصري، قبل اعتزال التدريب مطلع ثمانينات القرن العشرين، والاكتفاء بالتعليق الرياضي.

كتب لاعب كرة القدم السابق المصري محمد أبو تريكة عبر حسابه على منصة فيسبوك.

Facebook

وصف لاعب كرة القدم المصري السابق هيثم فاروق عبر حسابه على منصة إكس،تويتر سابقاً، المعلق الراحل الشربيني بـ "صاحب الصوت العذب والمصطلحات الكروية المميزة". وأرفق مقطعاً لتعليق صوتي للشربيني.

وعلق أحمد الفايد بالقول "كان صاحب مدرسة متميزة، أمتعنا بتعليقاته وحياده...".

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ، كان صاحب مدرسة متميزة أمتعنا بتعليقاته وحياده رغم انه كان أهلاوي — ahmed alfayed (@alfayed_ahmed) January 20, 2025

النادي الأهلي ونادي الزمالك قدموا تعازيهم بوفاة الشربيني.

الأهلي ينعى الكابتن ميمي الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ⚫️💔 pic.twitter.com/go7dcxRFgH — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 20, 2025

المعلق الرياضي العماني كتب عبر حسابه على منصة إكس "رحل جوهرة التعليق المصري والعربي المتميز الكابتن ميمي الشربيني".