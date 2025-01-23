إيلاف من لندن: تكشف وثائق مسربة أن اعتماد الجيش الإسرائيلي على تكنولوجيا الحوسبة السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة مايكروسوفت ارتفع بشكل كبير خلال المرحلة الأكثر كثافة من قصف غزة.

وتقدم الملفات والوثائق المسربة نظرة داخلية على كيفية تعميق مايكروسوفت لعلاقتها مع المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال تزويد الجيش بخدمات حوسبة وتخزين أكبر وإبرام صفقات لا تقل عن 10 ملايين دولار لتوفير آلاف الساعات من الدعم الفني.

وكشفت تحقيقات صحيفة الغارديان البريطانية بالتعاون مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call الناطق بالعبرية عن العلاقات العميقة التي تربط شركة مايكروسوفت بالجيش الإسرائيلي.

ويلقي التحقيق، الذي يستند أيضًا إلى مقابلات مع مصادر من مختلف أنحاء مؤسسة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية، ضوءًا جديدًا على كيفية لجوء قوات الدفاع الإسرائيلية إلى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى لتلبية المطالب التكنولوجية للحرب.

الطلب على التخزين وقوة الحوسبة

بعد شن هجومه على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واجه جيش الدفاع الإسرائيلي اندفاعًا مفاجئًا في الطلب على التخزين وقوة الحوسبة، مما دفعه إلى توسيع بنيته التحتية الحاسوبية بسرعة واحتضان ما وصفه أحد القادة بـ "العالم الرائع لمقدمي الخدمات السحابية".

ونتيجة لذلك، قالت مصادر دفاعية إسرائيلية متعددة، إن الجيش الإسرائيلي أصبح يعتمد بشكل متزايد على شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل لتخزين وتحليل كميات أكبر من البيانات والمعلومات الاستخباراتية لفترة أطول.

وتشير الوثائق المسربة، التي تتضمن سجلات تجارية من وزارة الدفاع الإسرائيلية وملفات من الفرع الإسرائيلي لشركة مايكروسوفت، إلى أن منتجات وخدمات مايكروسوفت، وخاصة منصة الحوسبة السحابية Azure، كانت تستخدم من قبل وحدات في القوات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مديرية استخباراتها.

وفي حين استخدم جيش الدفاع الإسرائيلي بعض خدمات مايكروسوفت لأغراض إدارية، مثل البريد الإلكتروني وأنظمة إدارة الملفات، فإن الوثائق والمقابلات تشير إلى أن Azure تم استخدامه لدعم الأنشطة القتالية والاستخباراتية.

الشريك الموثوق لوزارة الدفاع الإسرائيلية

وباعتبارها شريكاً موثوقاً به لوزارة الدفاع الإسرائيلية، كانت مايكروسوفت تُكلف في كثير من الأحيان بالعمل في مشاريع حساسة وسرية للغاية. كما عمل موظفوها بشكل وثيق مع مديرية الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قسم المراقبة النخبوي، الوحدة 8200.

وفي السنوات الأخيرة، تظهر الوثائق أن مايكروسوفت قدمت أيضًا للجيش الإسرائيلي إمكانية الوصول على نطاق واسع إلى نموذج GPT-4 التابع لشركة OpenAI - المحرك وراء ChatGPT - وذلك بفضل الشراكة مع مطور أدوات الذكاء الاصطناعي الذي غير مؤخرًا سياساته ضد العمل مع العملاء العسكريين والاستخباراتيين.

ورفضت شركة مايكروسوفت التعليق على نتائج التحقيق أو الإجابة على أسئلة حول عملها لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: "لن نعلق على هذا الموضوع". كما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.

الخلط بين البنية التحتية الرقمية "مدنياً وعسكرياً"

إن الكشف عن العلاقات العميقة بين شركة مايكروسوفت والجيش الإسرائيلي ودمج أنظمتها في المجهود الحربي يوضح نمو مشاركة القطاع الخاص في الحرب عالية التقنية والتمييز غير الواضح بشكل متزايد بين البنية التحتية الرقمية المدنية والعسكرية.

وفي الولايات المتحدة، تخضع العلاقات التجارية بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات التكنولوجيا الكبرى لتدقيق متزايد، وقد أثارت احتجاجات بين العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يخشون أن تكون المنتجات التي يصنعونها ويصونونها قد مكنت من اندلاع حرب في غزة تُتهم فيها إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

ولكن في حرب أصبحت معروفة بتطبيق جيش الدفاع الإسرائيلي لأنظمة جديدة في ساحة المعركة ــ بما في ذلك أدوات التوصية بالأهداف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ظل الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا الكبرى التي يقع مقرها في الولايات المتحدة لدعم عمليات إسرائيل في غزة، حتى الآن، بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير.

شراكة متعمقة

في عام 2021، بعد أن فشلت شركة مايكروسوفت في تأمين صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لإصلاح البنية التحتية للحوسبة السحابية في القطاع العام في إسرائيل، نظر مسؤولوها التنفيذيون بحسد إلى أمازون وغوغل، اللتين جمعتا قواهما للفوز بالعقد الضخم، المعروف باسم "مشروع نيمبوس".

ورغم أن هذا القرار يشكل بلا شك ضربة لأعمال مايكروسوفت في إسرائيل ومكانتها باعتبارها المزود الرئيسي للخدمات السحابية للجيش الإسرائيلي، فإن الوثائق تشير إلى أن الشركة استمدت العزاء من مؤشرات من مسؤولين دفاعيين إسرائيليين بأنها ستستمر في التمتع بشراكة قوية مع الجيش.

وكان المسؤولون التنفيذيون يأملون في استمرار العلاقة في النمو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دمج تكنولوجيا الشركة وخدماتها في الأجزاء الأكثر تعقيدًا وسرية من عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي.

ما هي الأنشطة الحساسة؟

توضح الوثائق المسربة كيف دعمت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مجموعة من الأنشطة الحساسة، بما في ذلك:

- استخدام Azure، منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت، من قبل وحدات استخبارات عسكرية متعددة، بما في ذلك الوحدة 8200 والوحدة 81، التي تعمل على تطوير تكنولوجيا التجسس المتطورة لمجتمع الاستخبارات الإسرائيلي.

- صيانة النظام الذي تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية لإدارة سجل السكان وحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والمعروف باسم "رولينج ستون"، باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت.

- خلال الهجوم على غزة، تم استخدام مجموعة أنظمة الاتصالات والرسائل التي تنتجها شركة مايكروسوفت من قبل وحدة "أوفيك" التابعة للقوات الجوية والتي تتولى إدارة قواعد بيانات ضخمة للأهداف المحتملة للغارات القاتلة المعروفة باسم "بنوك الأهداف".

- كما عمل موظفو مايكروسوفت والمتعاقدون معها بشكل وثيق مع أفراد الجيش في جميع أنحاء جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث قدموا المشورة والدعم الفني عن بعد وفي القواعد العسكرية.

وبحسب الملفات، وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية في الفترة ما بين بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية يونيو/حزيران 2024 على شراء 19 ألف ساعة من خدمات الدعم الهندسي والاستشارات من مايكروسوفت لمساعدة مجموعة واسعة من وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي. ويبدو أن هذه الصفقات حققت لشركة مايكروسوفت نحو 10 ملايين دولار من الرسوم.

"تحول نموذجي"

في كتاب صدر عام 2021 كشفت صحيفة الغارديان أنه من تأليفه، توقع رئيس الوحدة 8200 في ذلك الوقت أن الطلب من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي على الحوسبة السحابية سيؤدي إلى شراكة مع أمثال مايكروسوفت وأمازون "بطرق مماثلة لعلاقاتهم الحالية" مع كبرى شركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن.

وبعد عامين، وبينما شرعت إسرائيل في غزو بري وحملة جوية على غزة، وهي حملة غير مسبوقة في سرعتها وكثافتها، كان الطلب المتزايد من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي على القنابل يقابله احتياجه إلى قدر أعظم من الوصول إلى خدمات الحوسبة السحابية.

وقد أتاح هذا الفرصة لشركة مايكروسوفت لتعميق علاقتها مع جيش الدفاع الإسرائيلي. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تشير الملفات إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لجأت إلى الشركة لتقديم الدعم السريع لوحدة الحوسبة المركزية للجيش، المعروفة باسم مارام.

مارام.. المسؤول عن البنية التحتية التكنولوجية

كان مارام، المسؤول عن البنية التحتية التكنولوجية للجيش، في طليعة التحول الذي شهدته قوات الدفاع الإسرائيلية نحو الاعتماد بشكل أكبر على شركات الحوسبة السحابية التجارية. وقد أخبر قائد الوحدة مؤتمراً للصناعة الدفاعية في تل أبيب العام الماضي كيف كانت أنظمة جيش الدفاع الإسرائيلي في بداية الغزو البري الإسرائيلي مرهقة، مما دفع الوحدة إلى شراء الطاقة الحاسوبية من "العالم المدني".

وفي تصريحات كشفت عنها إذاعة +972 وإذاعة لوكال كول ، أوضحت العقيد راشيلي ديمبينسكي أن الميزة الأكثر أهمية التي توفرها شركات الحوسبة السحابية هي "ثروتها الهائلة من الخدمات"، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقالت إن العمل مع هذه الشركات وفر لجيش الدفاع الإسرائيلي "فعالية عملياتية كبيرة للغاية" في غزة.

ورغم أن ديمبينسكي لم تذكر أسماء موفري الخدمات السحابية الذين يعتمد عليهم جيش الدفاع الإسرائيلي الآن، فقد ظهر شعار Azure إلى جانب شعارات Amazon Web Services وGoogle Cloud في شرائح محاضرتها.

وبحسب تحليل الوثائق المسربة، كان متوسط ​​استهلاك الجيش الإسرائيلي الشهري لمرافق التخزين السحابي التابعة لشركة مايكروسوفت أزور في الأشهر الستة الأولى من الحرب أعلى بنسبة 60% مقارنة بالأشهر الأربعة التي سبقت الحرب.

وتشير الوثائق إلى أن استهلاك الجيش لمنتجات مايكروسوفت القائمة على الذكاء الاصطناعي ارتفع أيضًا في فترة مماثلة. وبحلول نهاية آذار (مارس) 2024، كان استهلاك الجيش الشهري لمجموعة أدوات التعلم الآلي من Azure أعلى بنحو 64 مرة مما كان عليه في سبتمبر 2023.

ولم يتم تحديد كيفية استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي لمنتجات Azure التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن الوثائق تشير إلى أنه استفاد من مجموعة من أدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحويل الكلام إلى نص.

استخدام معزول عن تغطية الانترنت

وتشير الملفات أيضًا إلى أن نسبة كبيرة من الخدمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تدفعها وزارة الدفاع كانت تستخدم من قبل الجيش على أنظمة معزولة عن الإنترنت والشبكات العامة، مما يزيد من احتمال استخدامها لمهام أكثر حساسية.

ويبدو أن جيش الدفاع الإسرائيلي استفاد أيضًا من الخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها منافسات مايكروسوفت. ففي يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قسم الحوسبة السحابية في جوجل زود جيش الدفاع الإسرائيلي بالقدرة على الوصول إلى خدماته القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتشير الملفات إلى أن استخدام الجيش لمنتجات OpenAI مثل محرك GPT-4 - وهو نموذج ذكاء اصطناعي قوي مصمم لفهم اللغة الطبيعية وتوليدها - ارتفع بشكل حاد في الأشهر الستة الأولى من الحرب. وتم الوصول إلى النماذج عبر منصة Azure وليس من خلال OpenAI مباشرة.

في مرحلة ما من عام 2024، ستشكل أدوات OpenAI ربع استهلاك الجيش لأدوات التعلم الآلي التي تقدمها Microsoft. وبحسب ما ورد استثمرت الشركة في السنوات الأخيرة 13 مليار دولار في OpenAI.

كيف استخدم الجيش نماذج OpenAI؟

في يناير/كانون الثاني 2024، ألغت شركة OpenAI بهدوء القيود التي فرضتها على استخدام خدماتها في الأنشطة "العسكرية والحربية" كجزء من إعادة صياغة شاملة لسياساتها. وفي هذا الوقت، تشير الملفات إلى أن استهلاك الجيش الإسرائيلي لمجموعة منتجات Azure OpenAI بدأ في الارتفاع.

ولم يتضح بعد كيف استخدم الجيش نماذج OpenAI أو ما إذا كانت تلعب أي دور في دعم الأنشطة القتالية أو الاستخباراتية.

وعندما طُلب من شركة OpenAI التعليق، لم ترد على أسئلة حول معرفتها بكيفية استخدام الجيش الإسرائيلي لمنتجاتها. وقال متحدث باسم شركة OpenAI: "لا تربط شركة OpenAI شراكة مع جيش الدفاع الإسرائيلي". وأشار المتحدث إلى سياسة الاستخدام المحدثة لشركة OpenAI، والتي تحظر استخدام منتجاتها "لتطوير أو استخدام الأسلحة، أو إيذاء الآخرين أو تدمير الممتلكات".

لكن في مايو/أيار 2024، بدأت مايكروسوفت في الترويج للطرق التي قدم بها دمج أدوات OpenAI على منصة Azure الخاصة بها "تحولاً نموذجياً" لمنظمات الدفاع والاستخبارات، حيث عرضت "تعزيز القدرات البشرية" وتحقيق "سرعة ودقة وكفاءة أكبر".

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مترجم عن الغارديان البريطانية - theguardian.com