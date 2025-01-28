بدأت المروحيات الأردنية في تسليم المساعدات لغزة - وهي الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

سمح لبي بي سي بالانضمام إلى البعثة، التي هبطت في الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب غزة بين الحدود الإسرائيلية وبلدة وادي السلقا.

هبطت المروحيات على شريط صغير محاط بأسلاك شائكة.

لا يتسع هذا الشريط إلا لهبوطين لطائرات الهليكوبتر من طراز بلاك هوك في المرة الواحدة.

من بين الإمدادات كانت المساعدات من بريطانيا.

وسيّرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الثلاثاء، سرباً من الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الضرورية للأهالي بقطاع غزة.

السرب يتكون من 16 طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية سيتم تسليمها في قطاع غزة إلى المنظمات الدولية الإنسانية، وإلى المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع المنكوب.

هذا الجسر الجوي يتزامن مع جسر بري انطلق من الأردن إلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين ثم إلى معبر كرم أبو سالم.

وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اعلن إن المملكة الأردنية الهاشمية تطلق جسرًا جوّيًا على مدى 8 أيام، بواقع 16 رحلة جوية يوميًا، لنقل المساعدات لأهل غزة.

وأضاف المومني، في مؤتمر صحفي مشترك صباح الثلاثاء، على هامش قيام الأردن بتسيير سرب من الطائرات المحملة بالمساعدات إلى غزة، أن المساعدات تأتي بالتعاون مع عدد من الدول الشريكة والصديقة.

يكشف المشهد من الجو عن نفسه من ضباب الظهيرة - أنقاض رمادية ومناظر طبيعية خالية من الحياة.

مع هبوطنا، قفز رجال القوات الجوية الأردنية أولاً للتأكد من وجود شخص من برنامج الغذاء العالمي لتلقي المساعدات.

شخص وحيد يرتدي سترة عالية الوضوح يقترب.

بجوار سياج من الأسلاك الشائكة تنتظر شاحنتان لإحضار المساعدات إلى خان يونس القريبة.

لا توجد إجراءات رسمية. يتم تفريغ المساعدات بسرعة. طوال الوقت تستمر دوارات المروحيات في الدوران.

هناك 14 مروحية أخرى تنتظر متابعتنا إلى منطقة الهبوط.

على الرغم من أن هذه مجرد حافة منطقة الصراع، فإن المنطقة المجاورة لمهبط الطائرات تشبه أرضاً قاحلة بعد 15 شهراً من الحرب.

رأيت ما يبدو أنه آلات حفر إسرائيلية تعمل في المنطقة.

المروحيات تسلّم الإمدادات الطبية وحليب الأطفال الذي قد يفسد إذا تم نقله في رحلة طويلة على الطريق.

أخبرنا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن مشاهد المعاناة الإنسانية في غزة "مروعة... وغير إنسانية".

وقال إن الأردن ينضم إلى المجتمع الدولي في محاولة لتخفيف المعاناة.