إيلاف من القاهرة: تطرق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز" الى إمكانية مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة لإيران وقال :"إن الهجوم على منشآتنا النووية سيكون جنونا".

وتابع :"سيشكل كارثة سيئة جدا".

كما سخر عراقجي من عرض ترامب ترحيل سكان غزة وعرض "ترحيل إسرائيليين الى غرينلاند".

وجاء تحذير عراقجي في أول مقابلة للوزير الإيراني منذ تنصيب ترامب، حيث أجريت المقابلة الحصرية في مكتبه بالعاصمة الإيرانية طهران. وصرح عراقجي "أوضحنا أن كل هجوم على منشآتنا النووية سيتم الرد عليه بصورة فورية وشديدة، لكنني أعتقد أنهم لن يقوموا بهذا الفعل المتطرف لأنه في حال حدوثه سيجعل كل المنطقة في وضع كارثي وفظيع".

وبخصوص المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قال :"الوضع مختلف وأصعب بكثير ، وعلى الجانب الآخر أن يقوم بأمور كثيرة حتى يكسب ثقتنا.. لم نسمع شيئا سوى كلمة لطيف، وهذا بالطبع لا يكفي".

كما سخر عراقجي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عرض "ترحيل" الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، وعرض بدلا من ذلك ترحيل "الإسرائيليين الى غرينلاند".