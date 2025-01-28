أقامت العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا، علاقات دبلوماسية مع الحاكم الجديد للمرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع.

وجاء ذلك على الرغم من أن الجماعة المسلحة التي يقودها، هيئة تحرير الشام، هي جماعة تعتبرها العديد من الدول جماعة إرهابية بسبب ارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة.

وألغت الولايات المتحدة مؤخراً مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت تعرضها للقبض على الشرع.

وقد يكون الشرع، الذي كان يُعرف سابقاً باسمه الحركي، أبو محمد الجولاني، ضمن سلسلة من الذين صُنفوا كإرهابيين، ثمّ تم الاعتراف بهم كزعماء سياسيين شرعيين.

إليكم أبرز أربع شخصيات انتقلت من قوائم الإرهاب إلى رأس السلطة:

Getty Images أصبح أحمد الشرع، الذي كان يُصنَّف على أنه إرهابي، الآن الزعيم الفعلي لسوريا

مناحيم بيغين - من زعيم إرغون إلى الحائز على جائزة نوبل للسلام

Getty Images أبرم مناحيم بيغن (يمين)، بجانب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر (يسار)، اتفاقية سلام مع مصر في كامب ديفيد عام 1978

كان مناحيم بيغين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وقع معاهدة كامب ديفيد للسلام مع الرئيس المصري أنور السادات في عام 1978، وأنهت 30 عاما من العداء بين الجارتين، وكانت سببا أيضا في فوز الزعيمين بجائزة نوبل للسلام.

ولكن في الأربعينيات من القرن الماضي، كان بيغين رئيسا لأرغون، وهي جماعة مسلحة يهودية هاجمت السلطات البريطانية والعرب في الأراضي الفلسطينية قبل قيام دولة إسرائيل.

ولد بيغين عام 1913 في الإمبراطورية الروسية السابقة، ودرس القانون في بولندا حيث انضم إلى حركة الشباب اليهودي، وهي جزء من الحركة الصهيونية التصحيحية المتشددة بقيادة زئيف يابوتنسكي.

Getty Images أصبح مناحيم بيغن زعيما للجماعة المسلحة إرغون زواي لئومي (المنظمة العسكرية الوطنية) لتقويض الحكم البريطاني في فلسطين

وفي الحرب العالمية الثانية، ألقت القوات السوفيتية القبض عليه وأرسلته إلى الجيش البولندي لمحاربة الألمان، وبعد تركه للجيش وانتقاله إلى القدس، أصبح زعيما للجماعة المسلحة إرغون زواي لئومي (المنظمة العسكرية الوطنية) لتقويض الحكم البريطاني في فلسطين.

وفي عام 1946، قصفت إرغون فندق الملك داود في القدس، مما أسفر عن مقتل 91 شخصا.

وفي عام 1948، شاركت المجموعة في قتل العشرات من الفلسطينيين في بلدة دير ياسين بالقرب من القدس، ما أدى إلى تسريع هجرة العرب من فلسطين قبل وقت قصير من قيام إسرائيل.

Getty Images السلطات البريطانية في فلسطين تصدر مرسوما بعرض مكافأة للمساعدة في إلقاء القبض على بيغن

وبعد قيام دولة إسرائيل في مايو/أيار 1948، أصبح بيغين زعيم حزب هيروت اليميني وفي عام 1977 أصبح رئيس وزراء إسرائيل كرئيس لتحالف الليكود.

ثمّ في نفس العام، بدأ بيغين محادثات السلام مع الرئيس المصري أنور السادات، التي باتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية تعترف بإسرائيل.

Getty Images وقعت احتجاجات عنيفة عند زيارة بيغن أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام

ومُنحت جائزة نوبل للسلام عام 1978 مناصفة بين بيغين والسادات لمساهمتهما في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

لكن الاحتجاجات العنيفة ضد بيغين عندما زار العاصمة النرويجية أوسلو لتسلم الجائزة، كانت كافية لنقل الحفل إلى مكان آمن في قلعة أكرشوس.

وقبل ثلاثة عقود من منح بيغين جائزة السلام، عرضت السلطات البريطانية في فلسطين جائزة قدرها 50 ألف دولار لمن يقبض عليه باعتباره إرهابياً مطلوباً.

ياسر عرفات - من "مقاتل من أجل الحرية" إلى صانع سلام مع إسرائيل

Getty Images قال ياسر عرفات إنه يرفض الإرهاب ويصف نفسه بأنه "مقاتل من أجل الحرية"

وقع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 1993، التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية ومنح الفلسطينيين الحكم الذاتي في قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية.

وأصبح عرفات أول رئيس للسلطة الفلسطينية في عام 1994، وهو المنصب الذي شغله حتى وفاته في عام 2004، كما فاز بجائزة نوبل للسلام.

ولد عرفات عام 1929 في العاصمة المصرية القاهرة، وكان والده تاجراً فلسطينياً.

كطالب في مصر، قرر عرفات بدء كفاح مسلح ضد إسرائيل بعد النكبة عام 1948، عند الإعلان عن قيام دولة إسرائيل وأُجبر حوالي 750 ألف فلسطيني على الفرار من منازلهم في المنطقة.

وأسس عرفات حركة فتح - حركة التحرير الفلسطينية - في أواخر الخمسينيات مع زملائه المغتربين، وأصبح رئيس جناحها العسكري.

وبدءًا من ديسمبر/كانون الأول 1964، شنت حركة التحرير الفلسطينية حرب عصابات ضد إسرائيل من الأراضي المجاورة.

Getty Images نفذت مجموعات منظمة التحرير الفلسطينية، مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عدة عمليات اختطاف لطائرات ركاب في سبعينيات القرن العشرين

وفي عام 1969، انتخبت جامعة الدول العربية، عرفات زعيماً لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال السبعينيات والثمانينيات، نفذت فصائل داخل منظمة التحرير الفلسطينية عمليات اغتيال وتفجيرات واختطاف.

لم يعلق عرفات أبداً على هذه الحوادث، لكنه قال إنه يرفض الإرهاب، ووصف نفسه بأنه "مقاتل من أجل الحرية".

وفي عام 1974، قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه جاء "حاملاً غصن زيتون وبندقية مقاتل من أجل الحرية - لا تتركوا غصن الزيتون يسقط من يدي".

ثمّ في عام 1987، صنفت الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية ومنعت عرفات من دخول البلاد.

Getty Images وافق ياسر عرفات على اتفاقيات أوسلو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين عام 1993

وفي عام 1988، نبذ عرفات الإرهاب علنا نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي عام 1993، عقد سلاماً مع إسرائيل واعترف بحقها في الوجود من خلال اتفاقية أوسلو، وفي المقابل، مُنح الفلسطينيون الحكم الذاتي في قطاع غزة وقسم من الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ولهذا، حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1994.

وعندما توفي عرفات، حضر ممثلون من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، جنازته في القاهرة.

مارتن ماكغينيس – قائد الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي صافح الملكة

Getty Images قائد الجيش الجمهوري الأيرلندي السابق مارتن ماكغينيس يصافح الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عام 2012

كان مارتن ماكغينيس أحد قادة الجيش الجمهوري الأيرلندي، ونفذ أعمالاً إرهابية في أيرلندا الشمالية من أواخر الستينيات إلى التسعينيات بهدف إنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية وإرساء دعائم أيرلندا الموحدة.

ولكن بعد دوره في اتفاق الجمعة العظيمة لعام 1998، الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف المعروف باسم الاضطرابات، أصبح ماكغينيس نائباً أولاً لوزير أيرلندا الشمالية.

Getty Images سُجن مارتن ماكغينيس (يسار) عام 1973، بعد القبض عليه بالقرب من سيارة كانت تحمل متفجرات و5 آلاف طلقة ذخيرة

وُلِد ماكغينيس في منطقة بوغسايد المحرومة في لندنديري في أيرلندا الشمالية عام 1950، وانضم إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي في أواخر الستينيات.

وفي عام 1972، عندما قتل جنود المظلات البريطانيون 13 شخصا خلال "الأحد الدامي" في لندنديري، كان الرجل الثاني في قيادة الجيش الجمهوري الأيرلندي في المدينة.

وخلص تحقيق لاحق إلى أن أياً من القتلى لم يشكل أي تهديد للجنود.

Getty Images قتل الجيش الجمهوري الأيرلندي 11 شخصًا بتفجير في إينيسكيلين في أيرلندا الشمالية عام 1987

وسُجن ماكغينيس في عام 1973، بعد أن تم القبض عليه بالقرب من سيارة كانت تحمل متفجرات و5 آلاف طلقة ذخيرة.

واتُهم بالوقوف وراء قتل العديد من المخبرين والرهائن، ويُعتقد أنه كان على علم مسبق بهجوم بالقنابل على موكب يوم الذكرى في إينيسكيلين في أيرلندا الشمالية عام 1987، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، ولكنه نفى ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، انخرط أيضاً في محادثات مع ممثلي بريطانيا، ممهداً الطريق لوقف إطلاق النار مع الجيش الجمهوري الأيرلندي واتفاقية السلام المعروفة باسم اتفاقية الجمعة العظيمة.

وبعد أن أصبح نائباً لأول وزير لأيرلندا الشمالية، وأدان الجمهوريين المنشقين الذين واصلوا العنف ووصفهم بالـ"خونة لجزيرة أيرلندا".

والتقى بالملكة إليزابيث الثانية أكثر من مرة، وصافحها، وكان ذلك علامة فارقة، ففي عام 1979، قتل الجيش الجمهوري الأيرلندي ابن عم الملكة، اللورد لويس مونتباتن، بينما كان يبحر بقاربه قبالة الساحل الأيرلندي.

غوستافو بيترو - عضو جماعة حرب العصابات الذي أصبح رئيساً لكولومبيا

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في عام 2022، وفي سن 62 عاما، انتُخب غوستافو بيترو رئيسا لكولومبيا، وهو أول يساري يصبح رئيسا لكولومبيا على الإطلاق.

ولكن بيترو كان أيضا عضوا في حركة 19 مارس/آذار (M-19)، إحدى أكثر الجماعات المسلحة عنفا في البلاد، وسُجن بتهمة حيازة أسلحة.

نشأ غوستافو بيترو في زيباكويرا، وهي بلدة فقيرة لتعدين الملح بالقرب من العاصمة بوغوتا.

وفي سن السابعة عشرة، أثناء دراسته للاقتصاد في الجامعة في بوغوتا، انضم إلى حركة 19 مارس/آذار.

كانت هذه جماعة حرب عصابات سميت على اسم تاريخ الانتخابات الرئاسية لعام 1970 في كولومبيا، التي اعتقد الكثيرون من اليساريين أنها مزورة.

وفي عام 1979، حفر أعضاء حركة 19 مارس/آذار نفقا إلى قاعدة عسكرية في بوغوتا وسرقوا عددا كبيرا من الأسلحة.

وفي عام 1980، داهمت المجموعة سفارة جمهورية الدومينيكان واحتجزت 50 شخصا كانوا يحضرون حفل كوكتيل، لكن بيترو نفى مشاركته في أي عمل عنف.

ولكن في عام 1985، تم القبض عليه وبحوزته ذخيرة ومتفجرات، وقال إنها كانت مزروعة، وزعم أنه تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، وقضى 18 شهراً في الاحتجاز العسكري والسجن.

Getty Images استولى أعضاء حركة 19 مارس على قصر العدل في بوغوتا عام 1985، مما أدى إلى مقتل ما يقرب من 100 شخص

وبينما كان بيترو في السجن، نفذت حركة 19 مارس/آذار أعنف أعمالها، حيث داهمت قصر العدل في بوغوتا واحتجزت مئات الأشخاص كرهائن.

وخاضت القوات المسلحة الكولومبية معركة استمرت 27 ساعة لاستعادة المبنى، قُتل خلالها ما يقرب من 100 شخص.

وفي عام 1990، حلت حركة 19 مارس/آذار تحالفها وأصبحت حزبا سياسيا شرعيا، يعرف باسم تحالف 19 مارس/آذار الديمقراطي.

وواصل بيترو العمل كعضو في الكونغرس وعضو مجلس الشيوخ ورئيس بلدية بوغوتا، ثمّ فاز بالرئاسة في عام 2022.