إيلاف من القدس: وقع الاختيار على اللواء ايال زامير رئيساً جديداً لهيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي خلفا لهرتسي هاليفي.

وقد تم الاعلان السبت عن اختيار المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زامير ليحل محل رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق أول هرتسي هاليفي.

وبالإضافة إلى اضطلاعه بالدور غير السياسي الأول في وزارة الدفاع، والذي جعله يتحكم في الكثير من العلاقات الدفاعية الدولية لإسرائيل وبناء القوات على مدى العامين الماضيين، كان زامير نائباً لرئيس جيش الدفاع الإسرائيلي، ورئيساً للقيادة الجنوبية، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وهي ثلاثة من أبرز المناصب في القيادة العليا لجيش الدفاع الإسرائيلي.

تفوق زامير على نائب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، اللواء أمير برعام، الذي قد يكون المرشح الأبرز لخلافة زامير بعد انتهاء ولايته، واللواء تامير ياداي، الذي تقاعد مؤخراً ولكن قد يُستدعى أيضاً في وقت ما ليشغل منصب نائب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أو يشغل منصباً رئيسياً آخر.

وفي كانون الأول الماضي ، لم تكن هناك دعوات أوسع نطاقا لاستقالة هاليفي فحسب، بل كانت هناك دعوات محددة لاستبدال زامير به، سواء من جانب المسؤولين السياسيين أو كبار المسؤولين الدفاعيين.

وفي كانون الأول (ديسمبر)، قال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "لقد مرت أربعة عشر شهراً... ويتعين على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اتخاذ القرار بالاستقالة في وقت قريب نسبياً، ويجب أن تكون عملية استبداله سريعة بسبب الحرب المستمرة وبسبب الوضع الأوسع" .

تحقيقات 7 أكتوبر

وأضافوا أن "تحقيقات السابع من أكتوبر يجب أن تنشر قريبا... ويجب أن تكون هناك فترة انتقالية مناسبة" للسماح للرئيس القادم بالتعود على الدور قبل رحيل هاليفي، حتى لو كانت العملية ستحتاج إلى أن تكون أقصر من الأشهر العديدة المخصصة عادة للانتقال.

وأشاروا أيضًا إلى الدور الحالي الذي يلعبه زامير باعتباره المسؤول غير السياسي الأعلى في وزارة الدفاع، ودوره السابق كنائب لرئيس هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، وخبرته في مجموعة من الأدوار العسكرية العليا الأخرى، وحقيقة أنه تمكن من العمل كسكرتير عسكري لنتانياهو دون أن يصبح منخرطًا سياسيًا.

ولعل القضية الوحيدة التي كان من الممكن أن تعرقل زامير هي حقيقة أنه كان أيضا قائدا للقيادة الجنوبية، وهو ما قد يسمح لبعض الناس بمحاولة تشويه سمعته بسبب فشل السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

ومع ذلك، كان زامير في هذا الدور من عام 2015 إلى عام 2018 ــ قبل خمس سنوات من غزو حماس ــ ومع القادة الثلاثة الآخرين الذين شغلوا المنصب على التوالي، وهو ما يبعده عن الفشل.

الجيش الإسرائيلي أصبح صغيراً

وأشارت المصادر إلى أن زامير حذر عندما أنهى ولايته كنائب لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من أن الجيش أصبح صغيرا للغاية بحيث لا يستطيع التعامل مع أدواره الدفاعية الكاملة، وأن المشاة أصبحت صغيرة للغاية داخل الجيش.

وقالت المصادر "لقد رأينا أجزاء من هذا ونتائجه في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)"، عندما كان 600 جندي فقط يحرسون الحدود مع غزة في مواجهة هجوم من 6 آلاف من حماس وغيرهم من الغزاة الإرهابيين.

ويعتبر زامير شخصية غير عادية إلى حد ما بالنسبة لمنصب رئيس هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، نظراً لخلفيته العسكرية السابقة في قيادة الدبابات أكثر من وحدات المظليين والقوات الخاصة التقليدية للمشاة، ولكن المناصب العليا التي تقلدها في السنوات الأخيرة من سيرته الذاتية جعلته المفضل منذ بداية السباق.