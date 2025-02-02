إيلاف من لندن: تتواصل الفضائح الجنسية للملياردير محمد الفايد مالك محال هارودز اللندنية الشهيرة، فصولا لتطال شقيقه صلاح.

وزعمت موظفة سابقة في هارودز أن محمد الفايد وشقيقه صلاح اعتديا عليها أثناء عملها في المتجر في التسعينيات. وتحدثت راشيل لوو أمام الكاميرا عن قصتها لأول مرة، وقالت لقناة سكاي نيوز إنها خضعت لاختبارات صحية جنسية غازية ومراقبة ولمس غير لائق أثناء عملها لدى آل الفايد.

وخلال السنوات الثلاث التي قضتها في هارودز، عرض صلاح الفايد على راشيل الزواج، حيث صعد في إحدى الليالي إلى السرير معها بينما كانت تعمل مساعدة شخصية له على متن يخته في موناكو. وعند عودتها إلى متجر هارودز في لندن، هاجمها رئيس مجلس الإدارة محمد أيضًا.

وقالت: "كانت هناك أشياء تحدث هناك لم أكن أدرك أنها جزء من الاتجار: العزلة، والتنصت على الهاتف، وعدم وجود وقت لنفسك، والتعرض لهذه المواقف المشحونة جنسيًا - مثل التأقلم، وتجهيزك للاعتقاد بأن هذا أمر طبيعي".

مساعدة شخصية

كانت السيدة لوو في أوائل العشرينيات من عمرها عندما انتقلت من الجامعة إلى لندن في عام 1993 للعمل في متجر هارودز. وفي ما أصبح الآن قصة مألوفة بين الضحايا الذين تقدموا بشكاوى، اكتشفها رئيس مجلس الإدارة وسرعان ما تمت ترقيتها لتصبح مساعدة شخصية لأخيه.

في ذلك الوقت، كانت متحمسة. وقالت: "أنت تدخلين هذا النمط الجديد تمامًا من الحياة اللامع والجديد والمثير، وكنت مثل، حسنًا، أنا مستعدة لهذا. هذه هي المرحلة التالية بالنسبة لي".

ومع ذلك، كانت هناك علامات مبكرة على أن شيئًا ما ليس على ما يرام.

قبل توليها الوظيفة، خضعت راشيل لفحص صحي جنسي إلزامي، أجرته الدكتورة آن كوكسون في هارلي ستريت. وفي رسالة إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة، تحدثت الطبيبة بالتفصيل عن تاريخ راشيل الجنسي، واستخدامها لوسائل منع الحمل، وشكل جسدها، فضلاً عن مستويات نظافتها الشخصية.

لم تكن راشيل على علم بأن نتائجها قد أرسلت إلى صاحب عملها، محمد الفايد. وهي تعتقد أنها تم تهريبها إلى موناكو للاستغلال الجنسي، وكانت هذه هي المرحلة الأولى من العملية.

لم تكن وحدها. فعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، تقدمت مئات النساء لتوضيح تجاربهن مع الاعتداء الجنسي والاغتصاب على يد محمد الفايد.

الشقيق مسيء أيضا

وفي الآونة الأخيرة، تبين أن شقيقه صلاح ربما كان هو الآخر مسيئاً.

وصف المحامون الذين يمثلون الضحايا الاعتداء، الذي وقع في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بأنه مثال صارخ للاستغلال الجنسي للشركات.

كما يجري تحقيق من جانب الشرطة. وتجري شرطة العاصمة البريطانية تحقيقات مع شركاء الفايد الذين ربما سهّلوا أو ساعدوا في الاعتداء.

وتقول راشيل لوو: لقد توفي صلاح ومحمد، لذا لا يمكن محاسبتهما في المحاكم الجنائية. "لقد شعرت بالاشمئزاز ولم أرغب في التواجد هناك"

يخت موناكو

بعد إرسال نتائج فحصها الصحي، طُلب من راشيل مرافقة صلاح الفايد على يخته في موناكو. وخلال ذلك الوقت، أصبح صاحب عملها أكثر إيحاءً.

وفي إحدى الليالي، دعاها إلى قارب آخر حيث تناولا العشاء مع رجل أكبر سناً وامرأتين شابتين.

"قال: هل لاحظت مدى ود الفتيات معي؟ وقلت: "نعم، لقد كن لطيفات حقًا". قال: "حسنًا، هل أدركت أنهن يرغبن في النوم معك؟""

وأضافت راشيل: "قال صلاح إنه كان من المتوقع أن تصبح هذه الأمسية شيئًا يشملنا جميعًا"، وأن "الفكرة كانت ممارسة الجنس الجماعي". واضافت: "لقد صدمت وشعرت بالاشمئزاز ولم أرغب في التواجد هناك".

لم ينته الأمر عند هذا الحد. في إحدى الليالي تمت دعوتها للنوم في إحدى الكبائن الأكثر راحة على القارب، والتي كانت تحتوي على أسرة مزدوجة.

حالة ذعر

"كنت نائمة لبضع ساعات وشعرت بحركة على السرير ... استيقظت في حالة من الذعر، أولاً، أين كنت؟ ثم من هذا؟ وأتذكر أنني قلت شيئًا مثل، "ماذا تفعل؟" "وقال صلاح، "أنا وحيد"... كنت في حالة من السكون التام واستمر هو في النوم هناك.

"ذهب إلى النوم واستلقيت هناك طوال الليل ولم أنم، معتقدة أنه إذا تحركت، إذا انقلبت، إذا قمت بأي حركة جسدية على الإطلاق، فسوف يسيء تفسير ذلك على أنه إشارة مني له أنه من المقبول أن يلمسني".

وأضافت: "ربما كانت واحدة من أطول ليالي حياتي". "وأتذكر في الصباح، أنني كنت أشعر بالألم لأنني كنت متوترة للغاية طوال الليل". وقالت: "كلما قاومت أكثر، زاد انزعاجه".

تحرشات متكررة

قالت راشيل إنها غادرت موناكو في النهاية بعد شهر من التحرشات الجنسية المتكررة. حجزت تذكرة إلى لندن وعادت إلى أرضية المتجر في هارودز. اعتقدت أنها كانت أكثر أمانًا بعيدًا عن صلاح الفايد، لكن خلال هذا الوقت اعتدى عليها محمد.

"طُلب من راشيل زيارة رئيس مجلس الإدارة في شقته في بارك لين لتأمين بعض الأوراق التي تحتاجها لأخذ إجازة إلى أستراليا.

وقالت: "ذهبت بعد انتهاء نوبتي. تناولنا العشاء. لم أكن أتوقع أن يكون هناك عشاء. تناولنا مشروبًا. ثم أخذني محمد في جولة حول شقته... ثم وصلنا إلى غرفة نومه. كان يشير إلى المنظر وأنا أدرت ظهري له وقال لي: "دعينا نتحدث عن مستقبلك".

وقالت راشيل: "كنت أتوقع أن يستخرج هذه الأوراق" ولكن حين استدرت، قال: "تعالي واجلسي بجانبي. دعنا نناقش مستقبلك".

محاولات اقناع

قالت راشيل إن محمد الفايد حاول إقناعها بالبقاء في ذلك اليوم، وعدم الذهاب إلى أستراليا. ""سأعتني بك. سأوفر لك شقة في لندن. إنها باهظة الثمن. أنا أفهم هذه الأشياء. إذا عاملتني بشكل جيد، وإذا كنت لطيفًا معي، يمكنني أن أجعل الأمور تحدث من أجلك"".

وأضافت: "كنت جالسة بجانبه، ولف ذراعه حولي، وبدأت يده تصعد إلى أعلى تنورتي، أعلى وأعلى. وكل ما كنت أفكر فيه هو أنني يجب أن أتخلص بطريقة ما من هذا الموقف لأنني كنت بحاجة إلى أوراقي.

"لقد تم حجز تذكرتي. كانت باهظة الثمن حقًا... وكيف أخرج من هذا الموقف دون إهانته؟

"كل ما أتذكره هو: "لم تعلمني أمي أن أخلط بين العمل والمتعة. هذا ليس صحيحًا".

مواصلة الاكراه

"واصل الإكراه اللفظي، مرارًا وتكرارًا، وكانت ذراعيه لا تزال حولي. لابد أن هذا استمر لمدة 20 دقيقة على الأقل.

"كلما قاومت أكثر، زاد انزعاجه. انتهى بي الأمر بالابتعاد عنه. ليس لدي أي ذكرى لمغادرة شقته".

بعد اللقاء، غادرت راشيل لتأخذ إجازة في أستراليا. وعندما عادت، تركت دورها في هارودز.

اتهامات جنائية

وتتساءل الناجيات من الضحايا مثل راشيل عن سبب عدم اتخاذ الشرطة إجراءات جادة لاعتقال محمد وصلاح والمتواطئين معهم على مدار العقود التي قُدِّمت فيها الشكاوى.

ووسعت شرطة العاصمة لندن تحقيقاتها الآن للنظر في الشركاء الذين ربما ساعدوا وسهلوا الاعتداء - مما يعني أن الاتهامات الجنائية قد تظل قائمة حتى بعد وفاة الجناة المباشرين.

صندوق تعويضات

وأنشأت هارودز، المملوكة الآن لصندوق الثروة السيادية القطري، مراجعة داخلية وأنشأت صندوق تعويضات، وتقول إنها في طور تسوية مع حوالي 250 امرأة.

وفي بيان لشبكة (سكاي نيوز)، قالت الشركة: "إن هارودز تدعم شجاعة جميع النساء في التقدم بشكاوى. وتشير ادعاءاتهن إلى مدى الإساءة التي تعرضن لها من قبل محمد فايد، وتثير مرة أخرى اتهامات خطيرة ضد شقيقه صلاح فايد. وتشير الصورة التي ظهرت إلى أن هذا النمط من السلوك المسيء حدث أينما عملوا.

وقالت: "نواصل تشجيع جميع الناجين على تقديم مطالباتهم إلى مخطط هارودز، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويضات... ونأمل أيضًا أن يبحثوا عن كل طريق مفتوح أمامهم في سعيهم لتحقيق العدالة، سواء كان ذلك من خلال الشرطة أو عائلة فايد وممتلكاته".

وأضافت الشركة: "سيتم التحقيق في أي ادعاءات تتعلق بسلوك الموظفين الحاليين المتورطين في أي من الادعاءات إما بشكل مباشر أو غير مباشر أثناء فترة ملكية فايد".



