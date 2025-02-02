إيلاف من لندن: اتهمت موظفة سابقة في هارودز محمد الفايد وشقيقه صلاح بالاعتداء عليها في فترة التسعينيات، وفي أول وصف لها أمام الكاميرا، قالت راشيل لو لقناة سكاي نيوز إن صلاح الفايد صعد إلى سريرها بينما كانت تعمل مساعدة له على متن يخت في موناكو. كما روت محاولات محمد الفايد لإكراهها.

ادعت موظفة سابقة في متجر هارودز أن محمد الفايد وشقيقه صلاح اعتديا عليها أثناء عملها في المتجر في تسعينيات القرن الماضي.

وفي حديثها لأول مرة أمام الكاميرا عن قصتها، قالت راشيل لوو لقناة سكاي نيوز البريطانية إنها تعرضت لاختبارات صحية جنسية جراحية ومراقبة ولمس غير لائق أثناء عملها مع عائلة الفايد.

خلال السنوات الثلاث التي قضتها راشيل في هارودز، تقدم لها صلاح الفايد عرضًا بالزواج، وفي إحدى الليالي صعد إلى السرير معها بينما كانت تعمل كمساعدة شخصية له على يخته في موناكو. وعند عودتها إلى متجر هارودز في لندن، تحرش بها رئيس مجلس الإدارة محمد أيضًا.

جزء من الاتجار بالبشر

"كانت هناك أشياء تحدث هناك لم أكن أدرك أنها جزء من الاتجار بالبشر: العزلة، التنصت على الهاتف، عدم وجود وقت لنفسك، التعرض لهذه المواقف المشحونة جنسيًا - مثل التأقلم، وتحضيرك للاعتقاد بأن هذا أمر طبيعي"، قالت راشيل.

كانت راشيل في أوائل العشرينيات من عمرها عندما انتقلت من الجامعة إلى لندن في عام 1993 للعمل في هارودز، وسرعان ما تمت ترقيتها لتصبح مساعدة شخصية لشقيقه صلاح.

في ذلك الوقت، كانت متحمسة للغاية. وقالت: "لقد دخلت إلى هذا النمط الجديد من الحياة الذي يتميز بالتألق والجديد والمثير، وقلت لنفسي، حسنًا، أنا مستعدة لذلك. هذه هي المرحلة التالية بالنسبة لي".

فحص الزامي للصحة الجنسة

قبل توليها الوظيفة، خضعت راشيل لفحص إلزامي للصحة الجنسية، أجرته الدكتورة آن كوكسون في شارع هارلي. وفي رسالة إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة، تحدثت الطبيبة بالتفصيل عن التاريخ الجنسي لراشيل، واستخدامها لوسائل منع الحمل، وشكل جسدها، فضلاً عن مستويات نظافتها الشخصية.

لم تكن راشيل تعلم أن نتائجها قد أرسلت إلى صاحب عملها محمد الفايد. وهي تعتقد أنه تم تهريبها إلى موناكو بغرض الاستغلال الجنسي، وكانت هذه هي المرحلة الأولى من العملية، ولم تكن هذه المرأة وحدها في هذا الموقف. فعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، تقدمت مئات النساء بشهادات تفصيلية عن تجاربهن مع الاعتداء الجنسي والاغتصاب على يد محمد الفايد.

وفي الآونة الأخيرة، تبين أن شقيقه صلاح قد يكون أيضًا من المعتدين .

ووصف محامو الضحايا هذه الاعتداءات التي وقعت في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأنها مثال صارخ على الاستغلال الجنسي للشركات.

التحقيق مع شركاء الفايد

كما تجري الشرطة تحقيقات في هذا الشأن. فشرطة العاصمة البريطانية، التي تخضع للتحقيق من قبل هيئة مراقبة الشرطة بشأن تعاملها مع الاتهامات السابقة، تحقق الآن مع شركاء الفايد الذين ربما ساعدوا أو سهلوا الاعتداء.

لقد مات صلاح ومحمد، وبالتالي لا يمكن محاسبتهم في المحاكم الجنائية.

"لقد شعرت بالاشمئزاز ولم أكن أرغب في التواجد هناك"

بعد أن تم إرسال نتائج فحصها الصحي، طُلب من راشيل مرافقة صلاح الفايد على متن يخته في موناكو. خلال ذلك الوقت، أصبح صاحب عملها أكثر إيحاءً.

وفي إحدى الليالي، دعاها إلى قارب آخر حيث تناولا العشاء مع رجل أكبر سناً وامرأتين شابتين.

"قال: هل لاحظت مدى ود الفتيات معي؟ وقلت: نعم، لقد كن لطيفات حقًا. قال: حسنًا، هل أدركت أنهن يرغبن في النوم معك؟".

ممارسة الجنس الجماعي

وأضافت راشيل: "قال صلاح إنه كان هناك توقع بأن تصبح هذه الأمسية شيئًا يشاركنا جميعًا"، وأن "الفكرة كانت ممارسة الجنس الجماعي، لقد صدمت وشعرت بالاشمئزاز ولم أكن أرغب في أن أكون هناك."

ولم ينته الأمر عند هذا الحد. ففي إحدى الليالي تمت دعوتها للنوم في إحدى الكبائن الأكثر راحة على متن القارب، والتي كانت تحتوي على سرير مزدوج.

"كنت نائمة لبضع ساعات وشعرت بحركة على السرير... استيقظت مذعورة، في البداية، أين كنت؟ ثم من كان هذا؟ وأتذكر أنني قلت شيئًا مثل، "ماذا تفعل؟" وقال صلاح، "أنا وحيد"... كنت في حالة من السكون واستمر في النوم هناك.

"ذهب إلى النوم، بينما بقيت مستلقية هناك طوال الليل ولم أنم، وأنا أفكر أنه إذا تحركت، أو انقلبت، أو قمت بأي حركة جسدية، فسوف يسيء تفسير ذلك على أنني أعطيه إشارة بأنه من المقبول أن يلمسني".

وأضافت "ربما كانت تلك واحدة من أطول الليالي في حياتي. وأتذكر في الصباح أنني كنت أشعر بالألم لأنني كنت متوترة للغاية طوال الليل".

وقالت راشيل إنها غادرت موناكو في نهاية المطاف بعد شهر من التحرشات الجنسية المتكررة. حجزت تذكرة سفر إلى لندن وعادت إلى متجر هارودز. اعتقدت أنها في أمان بعيدًا عن صلاح الفايد، لكن خلال هذا الوقت اعتدى عليها محمد.

زيارة شقة بارك لين

طلب من راشيل زيارة رئيس مجلس الإدارة في شقته في بارك لين لتأمين بعض الأوراق التي تحتاجها للحصول على إجازة في أستراليا.

"ذهبت بعد انتهاء نوبتي. تناولنا العشاء. لم أكن أتوقع أن يكون هناك عشاء. تناولنا مشروبًا.

"ثم أخذني محمد في جولة حول شقته... ثم وصلنا إلى غرفة نومه. وكان يشير إلى المنظر، وكنت أدير ظهري له، وقال لي: "دعينا نتحدث عن مستقبلك، كنت أتوقع أن يستخرج هذه الأوراق، ولكنني استدرت وقال لي: تعال واجلس بجانبي، دعنا نناقش مستقبلك".

وقالت راشيل إن محمد الفايد حاول إقناعها بالبقاء في ذلك اليوم وعدم الذهاب إلى أستراليا. وقال لها: "سأعتني بك. سأوفر لك شقة في لندن. إنها باهظة الثمن. أنا أفهم هذه الأمور. إذا عاملتني بشكل جيد، وإذا كنت لطيفة معي، يمكنني أن أجعل الأمور تحدث من أجلك".

يد الفايد تعبث بجسدي

وأضافت: "كنت جالسة بجانبه، ولف ذراعه حولي، وبدأت يده تصعد إلى أعلى تنورتي، أعلى وأعلى. وكل ما كنت أفكر فيه هو أنني يجب أن أتخلص بطريقة ما من هذا الموقف لأنني كنت بحاجة إلى أوراقي.

"لقد تم حجز تذكرتي. كانت باهظة الثمن حقًا... وكيف يمكنني الخروج من هذا الموقف دون إهانته؟ وكل ما أتذكره هو أنني قلت: "لم تعلمني أمي أن أجمع بين العمل والمتعة. هذا ليس صحيحًا، لقد استمر في استخدام الإكراه اللفظي، مرارًا وتكرارًا، وكانت ذراعاه لا تزالان حولي. لابد أن هذا استمر لمدة 20 دقيقة على الأقل، وكلما قاومته، زاد انزعاجه. انتهى بي الأمر بالابتعاد عنه. ليس لدي أي ذكرى لمغادرة شقته."

بعد اللقاء، غادرت راشيل لتقضي إجازتها في أستراليا. وعندما عادت، تركت وظيفتها في هارودز.

هل تسترت الشرطة على الفايد؟

ويتساءل الضحايا الناجون مثل راشيل عن سبب عدم اتخاذ الشرطة إجراءات جادة لاعتقال محمد وصلاح ومن يزعم أنهم ساعدوهم على مدار العقود الماضية عندما تم تقديم الشكاوى.

وقد وسعت شرطة العاصمة تحقيقاتها الآن للنظر في الشركاء الذين ربما ساعدوا وسهلوا الاعتداء - مما يعني أن التهم الجنائية قد لا تزال قائمة حتى لو توفي الجناة المباشرون.

تعويضات لـ 250 امرأة

وأنشأت شركة هارودز، المملوكة حاليا لصندوق الثروة السيادية القطري، مراجعة داخلية وصندوق تعويضات، وتقول إنها في صدد تسوية مع نحو 250 امرأة.

وفي بيان عبر شبكة سكاي نيوز، قالت الشركة: "إن هارودز تدعم شجاعة جميع النساء في التقدم بشكاوى. وتشير ادعاءاتهن إلى مدى الإساءة التي مارسها محمد الفايد، وتثير مرة أخرى اتهامات خطيرة ضد شقيقه صلاح الفايد. وتشير الصورة التي ظهرت إلى أن هذا النمط من السلوك المسيء حدث أينما عملوا".

"نحن نواصل تشجيع جميع الناجين على تقديم مطالباتهم إلى مخطط هارودز، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويضات ... ونأمل أيضًا أن يتطلعوا إلى كل طريق مفتوح أمامهم في سعيهم لتحقيق العدالة، سواء كان ذلك من خلال الشرطة أو عائلة فايد وممتلكاته".

وأضافت الشركة: "سيتم التحقيق في أي ادعاءات تتعلق بسلوك الموظفين الحاليين المتورطين في أي من الادعاءات إما بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة ملكية فايد".