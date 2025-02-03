إيلاف من بغداد: ورد إلى "إيلاف" بيان رسمي من مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الرئيس مسعود بارزاني، ينفي فيه ما تداولته بعض المنصات الإعلامية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريح منسوب إليه، يفيد برفضه إعادة تنصيب محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق مجدداً.

وأكد البيان أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة. وأضاف أن نشر مثل هذه الشائعات يهدف إلى زعزعة أجواء الانفراج والتقدم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والتأثير على الانفراجات التي تحققت مؤخرًا بين الجانبين.

وشدد البيان على أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا، ولا تعكس مواقف الرئيس بارزاني أو حكومة إقليم كردستان، مؤكدًا أن القيادة الكردية حريصة على استمرار الحوار والتعاون مع الحكومة الاتحادية لتعزيز الاستقرار السياسي في العراق.