قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا شخصا أطلق النار عليهم في موقع قرب قرية تياسير في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن مطلق النار قُتل خلال تبادل لإطلاق النار، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 8 أشخاص، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء إطلاق نار على حاجز للجيش الإسرائيلي قرب تياسير شمالي الضفة الغربية.

وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المسلح تمكن من اقتحام الموقع العسكري المجاور لنقطة التفتيش، الذي يضم مواقع مراقبة وعدداً من المباني.

وأشارت إلى أن الموقع شهد تبادلاً لإطلاق النار، أسفر عن مقتل المسلح بعد الحادث.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شاب قرب حاجز تياسير العسكري، شرق مدينة طوباس.

وأفادت الوكالة أن القوات الإسرائلية "أطلقت النارعلى شاب قرب الحاجز، وأصابته بجروح، وتركته على الأرض".

وأغلقت القوات الإسرائيلية الحاجز في كلا الاتجاهين، كما انتشر الجنود الإسرائيليون في محيطه، بالتزامن مع تحليق الطيران العمودي والاستطلاع في سماء المحافظة، وفق ما نقلته وفا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "إرهابياً أطلق النار على جنود في النقطة العسكرية في تيسير، وتبادل الجنود النار مع الإرهابي وأردوه قتيلاً".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديين في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أن هناك "70 شهيداً في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي"، بينهم 10 أطفال وامرأة ومسنين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً كبيراً في الضفة الغربية في 21 يناير/كانون الثاني

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، في تصريح تزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن: "نطالب بتدخل الإدارة الأمريكية قبل فوات الأوان لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا وأرضنا".