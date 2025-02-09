أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية عبر القناة 14 الإسرائيلية، الخميس الماضي، ردود فعل رسمية وشعبية رافضة في العالم العربي، من أبرزها رد الفعل الرسمي الأردني والمصري.

ونقلت صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في المقابلة "إن السعوديين قادرون على إنشاء دولة فلسطينية في السعودية، فهم يملكون الكثير من الأراضي هناك".

وبحسب ما نقلته الصحيفة أجاب نتنياهو على سؤال حول التطبيع مع السعودية بشرط الموافقة على مطلب المملكة بإقامة دولة فلسطينية، بأنه "لن يتوصل إلى اتفاق من شأنه تعريض دولة إسرائيل للخطر".

يشار إلى أن الأمم المتحدة تعتبر الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، محتلة، بموجب قرار مجلس الأمن 242 -مبادئ السلام العادل والدائم-.

#بيان | تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد سمو #ولي_العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال pic.twitter.com/wAkDX2p5W1 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 5, 2025

تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب تصريحات أخرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء جمعها في واشنطن، قدم فيه الأخير اقتراحاً بنقل سكان غزة الى مصر والأردن وأن يصبح القطاع الفلسطيني ملكية أمريكية، وهو ما ترفضه الدولتان (مصر والأردن) بشدة.

ردّت الرياض على تصريحات ترامب الذي يسعى لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. ونشرت وزارة الخارجية السعودية بياناً على منصة إكس، تويتر سابقاً رفضها "مساعي تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه...وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية".

"دعوات عدوانية"

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي… pic.twitter.com/kyF7tx1FpS — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 8, 2025

أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صدر عنها الأحد 9 فبراير/شباط 2025، تصريحات نتنياهو ووصفت التصريحات الإسرائيلية الداعية لإقامة دولة فلسطينية في السعودية بـ "الدعوات العدوانية".

وقال وزارة الخارجية الأردنية إنها تدين "بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المعادية لحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، والدعوات العدوانية لإقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية، باعتبارها دعوات تحريضية مدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وسيادة الدول".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل سياساتها وتصريحاتها الاستفزازية التي تمس بسيادة الدول وقواعد القانون الدولي، مشدداً على رفض الأردن المطلق لهذه التصريحات الاستفزازية، التي تعكس فكراً إقصائياً تحريضياً معادياً للسلام وتدفع نحو مزيدٍ من التصعيد في المنطقة"، وفق ما نقل البيان.

وأضاف أن الأردن يعلن "وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة إدانة واستنكار هذه التصريحات غير المسؤولة". وأن "الحكومة الإسرائيلية لن تنجح في تغطية حقيقة أن استمرار الاحتلال وخرق حقوق الشعب الفلسطيني أساس الصراع في المنطقة".

https://twitter.com/MfaEgypt/status/1888187634066899399?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1888187634066899399%7Ctwgr%5E6522088b8ddcd1cfc6e79807f3a11a34e7dc39a8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2Farticle%2F2025%2F02%2F08%2Fegypt-criticizing-israeli-statements-on-establishing-a-palestinian-state-ksa

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت السبت التصريحات الإسرائيلية بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، ووصفتها بـ "المنفلتة" و"المتهورة".

وقالت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها إن "هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزاً مستهجناً وتعدياً على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة...". وشدد البيان على حقوق "الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة...".

وأكدت في بيانها على على أن "أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به".

يشار إلى أن كل من مصر والأردن وقعتا على معاهدات سلام مع إسرائيل.