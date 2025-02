إيلاف من روما: تسبّب رجل في أضرار طفيفة داخل كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، بعدما قفز على المذبح الرئيسي وأسقط شمعدانًا أثريًا يعود إلى القرن التاسع عشر، وتبلغ قيمته نحو 30 ألف يورو (31 ألف دولار)، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



ويُظهر مقطع فيديو متداول عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) الرجل وهو يتسلّق المذبح الذي يُستخدم في الاحتفالات الشعائرية الكبرى التي يرأسها البابا فرانسيس، قبل أن يزيل القماش المغطي له وسط دهشة السياح، قبل أن يتم توقيفه من قِبل أفراد الأمن.



وأكد متحدث باسم الفاتيكان أن الرجل، وهو روماني الجنسية، يعاني من "إعاقة ذهنية خطيرة"، وقد تم احتجازه ووضعه تحت تصرف السلطات الإيطالية.

The parasite breaks into Vatican and devastates what he finds in St. Peter's Basilica. pic.twitter.com/Kfj59NjLHM