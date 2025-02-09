أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من محور نتساريم في غزة وفقاً لترتيبات المرحلة الأولى من الاتفاق، وذلك في اليوم الـ 22 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المواقع المزمع إخلاؤها تقع شرق شارع صلاح الدين، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي لن يبقي على أي وجود له في وسط وشمال قطاع غزة، باستثناء قوات الفرقة 162 التي تنتشر على طول المنطقة العازلة قرب الحدود.

ووفقاً للصحيفة، سيظل الوجود العسكري الإسرائيلي مقتصراً في الوقت الحالي على محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة.

وأكد قيادي في حركة حماس أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، تنفيذاً لاتفاق وقف النار.

وسُمح، الأحد، للمركبات التنقل في الاتجاهين بين شمال القطاع وجنوبه.

وأوضح القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، أن قوات الجيش الإسرائيلي "انسحبت من مفترق الشهداء (نتساريم) على طريق صلاح الدين وتم إزالة الحاجز العسكري والمواقع العسكرية المحيطة به، حيث تم إعادة فتح طريق صلاح الدين في الإتجاهين أمام حركة المركبات بحرية".

Reuters

بدورها، قالت حركة حماس إن الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم هو "استكمال لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".

وأضافت في بيان، أن "عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم دحضت كذبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل".

ولفتت إلى أن "محاولات إسرائيل بسط سيطرتها على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني".

"فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة فوكس نيوز، إن إسرائيل "لن تسمح بوجود منظمة ملتزمة بتدمير إسرائيل"، موضحاً أن "فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد السابع من أكتوبر".

وأشار إلى قول الرئيس ترامب إن "إسرائيل صغيرة جداً"، قائلاً: "هو محق ولا يمكننا أن نكون أصغر من ذلك".

"السلام يأتي من خلال القوة فعندما نكون أقوياء جداً ونقف معاً فإن الاعتراضات ستتغير"، وفق نتنياهو.

قمة عربية طارئة نهاية فبراير

قالت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط الحالي لبحث "التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".

وتأتي القمة وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "السيطرة على قطاع غزة" من إسرائيل وإنشاء ما وصفها "بريفييرا الشرق الأوسط" بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وجاء في بيان الخارجية المصرية إن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت مصر يوم الجمعة إنها تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات لتأكيد الرفض في المنطقة لتهجير الفلسطينيين.

EPA

وتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس، على ما أفادت وزارة الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الزيارة "تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة" إضافة إلى "التشاور بشأن التطورات الإقليمية".

"محو فلسطين"

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة و"التهجير القسري" للفلسطينيين يشكل "تهديداً خطراً" للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قال الثلاثاء في واشنطن، وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على قطاع غزة".

وقال عراقجي "مخطط التهجير القسري لأهالي غزة مؤامرة استعمارية تهدف إلى محو فلسطين".

وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي أن هذا يشكل "تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وأمنها".

وشدد الوزير الإيراني على "ضرورة اتخاذ موقف موحد وقوي من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف مصير الشعب الفلسطيني".