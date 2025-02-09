إيلاف من دبي: أثارت نائب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، موجة جدل جديدة بعد نشرها صورة على حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقًا) وهي تحمل ما يبدو أنه قذيفة مدفعية أو صاروخ، مرفقة بتعليق: "كل ذلك في يوم عمل واحد".

الصورة انتشرت بسرعة، حيث حصدت أكثر من 411 ألف مشاهدة في غضون ساعات، وأثارت تفاعلات واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل.



يأتي هذا التطور بعد أيام من ضجة أحدثتها أورتاغوس أثناء لقائها الرئيس اللبناني جوزاف عون، عندما لاحظ متابعون ارتداءها خاتمًا يحمل نجمة داود خلال المصافحة، ما أثار استياءً واسعًا في لبنان، خاصة بين مناصري القضية الفلسطينية.



إلى جانب ذلك، فجّرت تصريحاتها حول "حزب الله" توترًا إضافيًا، بعدما أكدت أن واشنطن لن تسمح للحزب بالمشاركة في الحكومة اللبنانية، وهو ما أشعل احتجاجات في الشارع، حيث أقدم أنصار الحزب على إشعال الإطارات على الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

في المقابل، سارعت الرئاسة اللبنانية إلى النأي بنفسها عن مواقف أورتاغوس، مؤكدة أن تصريحاتها تعكس وجهة نظرها الشخصية ولا تعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني. وفي ظل تصاعد الجدل، عقد الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعًا مع رئيس الوزراء نوّاف سلام لمناقشة تداعيات التصريحات الأخيرة.