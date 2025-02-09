إيلاف من واشنطن: في ظل النشاط المتجدد للمكتب البيضاوي، لم يعد الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستقبل اجتماعات بالمعنى التقليدي، حيث يغادر أحد الضيوف، ويدخل الآخر مباشرة، وقد يقوم بعقد اجتماع حيوي مهم في الطرقات والممرات، المهم أن ينجز جميع الملفات.

بأسلوب اجتماعي، يتنقل الرئيس ترامب من اجتماع إلى آخر ويقدم المسؤولين إلى بعضهم البعض، مما يخلق اندفاعاً من الكيمياء عالية الطاقة والفكاهة التي حولت البيت الأبيض من ضريح في عهد جو بايدن، إلى سيمفونية من التفاعل الشخصي، وأوركسترا يعزف بكل حيوية وتناغم، على حد تعبير "نيويورك بوست" في تقريرها عن جدول العمل اليومي لترامب.

لقد صافح الكثير من الأيدي حتى أن ظهر يده اليمنى أصبح مزينًا بشكل دائم تقريبًا بضمادة كبيرة بلون الجلد لتغطية الكدمات والخدوش من المتحمسين الذين يتمنون له الخير.

يبدأ يومه في الساعة السادسة صباحًا، وينتهي غالبًا عند منتصف الليل في حفلات عشاء صغيرة ودية في البيت الأبيض مع مجموعة متنوعة من كبار الشخصيات.

ترامب الأربعيني

إن حياة الرئيس دونالد ترامب ليست تقليدية، ومن الأمثلة على ذلك أنه لا يعقد اجتماعات حيث يغادر أحد الضيوف مع دخول الآخر مباشرة. إنه أكثر حيوية في عمر 78 عامًا من معظم الأشخاص الأصغر منه بأربعين عامًا.

عندما يستيقظ، أول ما يخطر بباله، كما يقول، هو "الأعمال التجارية. كل شيء أعمال تجارية". الآن، أصبح الأمر مسألة سياسية.

"لا توجد أفكار للترفيه، ولا الذهاب إلى الشاطئ كما فعل جو بايدن النائم، والذي كان ينام أمام الصحافة. ​​كيف تنام أمام الصحافة؟"

وفي يوم الجمعة، عاد إلى منزله لقضاء ليلتين في مدينة بالم بيتش الدافئة، حيث يقف أعضاء النادي الخاص الذي يملكه، مار إيه لاغو، ذوو الملابس الأنيقة للتصفيق له كلما دخل الشرفة الذهبية لتناول العشاء.

ترامب يهز العالم في 3 أسابيع

في أقل من ثلاثة أسابيع، هز أمريكا والعالم بنشاطه المتواصل، لقد وقع على 500 قرار تنفيذي، وعقد اجتماعات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا ، وتحدث إلى العشرات من زعماء العالم والسياسيين الأميركيين.

يبدأ يوم العمل النموذجي للرئيس ترامب في الساعة السادسة صباحًا ولا ينتهي إلا حوالي منتصف الليل، وتقول رئيسة هيئة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز لأنصارها في معرض شرحها للوتيرة المتسارعة: "لدينا بلد يجب أن ننقذه" .

وعلى النقيض تماما من لقاءات سلفه المتقشفة والمحكومة إلى حد كبير مع السلطة الرابعة، يعقد ترامب مؤتمرات صحفية مزدحمة ويجيب على أسئلة جميع القادمين. ويعرب عن فخره الكبير بكارولين ليفات التي تبلغ من العمر 27 عامًا وهي أصغر سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض في التاريخ. وقد نالت استحسان الصحافة والجمهور لأدائها القوي على المنصة. وحظيت بتصفيق حار عندما دخلت شرفة مار آ لاغو مساء الجمعة.

إيلون ماسك يوفر لأميركا تريليون دولار سنوياً

ويشعر ترامب بالفخر أيضًا بإيلون ماسك ، الملياردير المعجزة الذي يقضي على الهدر والفساد بما يعادل أكثر من تريليون دولار سنويًا من المدخرات لصالح دافعي الضرائب الأميركيين، يقود ماسك فريقًا من الشباب الموهوبين ذوي معدل الذكاء المرتفع في وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة.

بعد قطع جزء كبير من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - قال ترامب: "أعتقد أننا يجب أن نغلقها ونتركها تديرها وزارة الخارجية" - أعطى الرئيس ماسك الإذن يوم الجمعة بإضافة 45 موظفًا إضافيًا إلى فريقه، تم تجنيدهم من شركاته التكنولوجية المختلفة.

وبعد ذلك سيتوجهون إلى البنتاغون ووكالات أخرى، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية. وقال ترامب للصحيفة: "إنه أعظم شيء حدث لهذا البلد منذ سنوات عديدة".

"إنهم يكتشفون كل الهدر والاحتيال والفساد الذي لم يكن أحد يعتقد أن أحدًا سيبحث عنه على الإطلاق."

أخبرتني أنفي أنه فاسد

وعن الإنفاق الفيدرالي، قال: "كنت أعتقد أنه فاسد. لدي إحساس بهذا النوع من الإنفاق. لقد أخبرتني أنفي أنه فاسد. ولم يكن لدى أي شخص آخر أي فكرة عن أنه فاسد إلى هذا الحد. فكر في الأمر. من بين 100 بند نظرنا فيها، وجدنا 98 بندًا سيئًا. وعادة ما يكون الأمر على العكس: 98 بندًا جيدًا وتجد بندًا سيئًا. وكلها سيئة. فظيعة".

وقد طور ترامب عاطفة أبوية تجاه ماسك ويتفق على أن أغنى رجل في العالم "ربما" يرى فيه شخصية الأب.

"إنه رجل مختلف. رجل طيب للغاية. فهو ذكي للغاية. إنه يشبه الأطفال إلى حد ما، لطالما اعتبرته ومنعزلاً لكنه أصبح غير منعزل للغاية. إنه لأمر مدهش. إنه يشعر أن هذا هو أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها".

استمتع ترامب مساء الخميس في المكتب البيضاوي عندما ظهر ماسك المتفائل والصحفي تاكر كارلسون للدردشة، وكلاهما يرتدي قبعة حمراء كبيرة الحجم بشكل مثير للسخرية.

وبعد محادثتهما، نشر ماسك على منصة X الخاصة به .

"أنا أحب دونالد ترامب بقدر ما يمكن لرجل مستقيم أن يحب رجلاً آخر".