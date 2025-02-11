إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الفلسطينيين "سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة"، مشيرًا إلى إمكانية توطينهم في "قطع من الأرض" داخل الأردن ومصر.

خلال لقائه الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض، جدد ترامب حديثه عن خططه تجاه غزة، قائلًا: "سنسيطر على غزة وسنديرها بشكل صحيح للغاية، ولن نشتريها". وأضاف أن "تطوير غزة الذي سيحدث بعد فترة طويلة من الآن سيجلب وظائف كثيرة للمنطقة"، لكنه تهرّب من تأكيد أي التزام أميركي بتمويل مشاريع التنمية هناك، ورد على سؤال حول إمكانية مشاركته شخصيًا في مشاريع الإعمار بكلمة واحدة: "لا".

أما فيما يتعلق بتوطين الفلسطينيين خارج غزة، فقد بدا ترامب واثقًا من إمكانية تنفيذ مخططه، حيث قال: "أعتقد بنسبة 99% أننا سنتمكن من إنجاز شيء مع مصر أيضًا". لكن هذا التصريح قوبل برد غير مباشر من الملك عبد الله، الذي أكد أن "العرب سيأتون إلى الولايات المتحدة برد موحد" على خطة ترامب بشأن غزة، ما يشير إلى موقف عربي مشترك تجاه هذا الطرح الأميركي.

ترامب يتجنب الحديث عن العقوبات

في وقت سابق، كان ترامب قد لوّح بإمكانية وقف المساعدات عن الأردن إذا رفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين. لكن خلال لقائه مع الملك عبد الله، امتنع عن تكرار التهديد بشكل مباشر، مكتفيًا بالقول: "الولايات المتحدة تقدم الكثير من الأموال، ولن أضطر إلى التهديد… أعتقد أننا فوق ذلك".



من جانبه، أشار الملك عبد الله إلى أن الأردن استقبل بالفعل 2000 طفل فلسطيني مريض للعلاج، لكنه لم يبدِ أي استعداد للقبول بمشاريع توطين أوسع. وعند سؤاله عن رؤية ترامب، قال: "دعونا ننتظر حتى يتمكن المصريون من تقديم أفكار"، في محاولة لإبقاء الكرة في الملعب العربي وتجنب إعطاء أي التزام بشأن المقترح الأميركي.