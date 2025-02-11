إيلاف من القاهرة: نشرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، مقطعا مصورا عبر صفحتها الرسمية استعرضت فيه قدراتها القتالية عبر ما تعرف بقوات بلاك كوبرا.

الفيديو نشر تحت عنوان "أمنك رسالتنا" تستعرض فيه قدراتها وإمكاناتها القتالية، ومدى احترافيتها على الأرض كما كشف عن ظهور ما يعرف بـ "البلاك كوبرا".

ما هي قوات بلاك كوبرا؟

قوات بلاك كوبرا هي قوات خاصة بمكافحة الإرهاب، وهي من قوات النخبة التي تختص بتنفيذ مهام خطرة فضلا عن التدخلات العاجلة والاستطلاع في الخطوط الأمامية.

تُجسد فرقة "بلاك كوبرا" نموذجًا للقوات الخاصة التي تعتمد على التميز البشري والتقني لتحقيق الأمن، وهي ليست مجرد وحدة عسكرية، بل إحدى أدوات مصر الاستراتيجية لاستباب الأمن في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة. في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية عالميًا، تظل مثل هذه الوحدات ضرورة حتمية لمواجهة الحرب غير المُتناظرة.

كيف نشأت قوات بلاك كوبرا

تتبع فرقة "بلاك كوبرا" إدارة القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وتعد وحدةً مصممة خصيصًا لتنفيذ عمليات نوعية في بيئات بالغة الخطورة، بدءًا من المناطق الجبلية الوعرة في صعيد مصر وسيناء، وصولًا إلى الصحاري الممتدة والمناطق الحدودية.

ووفقًا لبيانات رسمية، فإن مهام الفرقة لا تقتصر على التدخلات العاجلة، بل تشمل عمليات الاستطلاع المتقدم والاقتحامات الدقيقة للمواقع الحصينة باستخدام تقنيات متطورة.

التدريبات: اختبارات لا ينجح فيها سوى الأقوى

يخضع مقاتلو "بلاك كوبرا" لبرامج تدريبية استثنائية تختلف جذريًا عن تلك المُتبعة في القطاعات الأمنية الأخرى، حيث تُركز على:

اللياقة البدنية القصوى: تمتد التدريبات لساعات يوميًا، وتشمل اختبارات تحمل في الظروف الصحراوية والجبلية.

المهارات التكتيكية: التعامل مع الأسلحة المتقدمة، واقتحام الأماكن المغلقة، والقتال في المناطق المائية.

التأهيل النفسي: تدريبات مكثفة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، خاصة في المواجهات مع عناصر إرهابية مدججة بالسلاح.

ويُشترط أن يخضع الضباط لتقييم مستمر طوال فترة خدمتهم، ما يضمن بقاء الفرقة في حالة استنفار دائم.

مهام بلاك كوبرا: مستحيلة

تُكلف "بلاك كوبرا" بالمهام التي تُصنف كـ"مستحيلة" بسبب تعقيداتها، مثل: ملاحقة العناصر الإرهابية في المناطق النائية ذات التضاريس الصعبة.

تنفيذ عمليات إنقاذ محكمة في المناطق المحاطة بالأنهار أو البحيرات.

اختراق النقاط الحصينة التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة.

وقد أكدت تقارير أمنية أن الفرقة لعبت دورًا محوريًا في إحباط هجمات إرهابية خلال السنوات الماضية، لا سيما في سيناء.

لماذا تُعتبر "بلاك كوبرا" استثنائية؟



الانتقاء الدقيق: يُختار الضباط بناءً على معايير جسدية ونفسية صارمة، مع حتمية اجتيازهم اختبارات متجددة.

التكنولوجيا: استخدام أسلحة وتقنيات متطورة تتيح التعامل مع السيناريوهات المعقدة.

التخصص الجغرافي: قدرة فائقة على العمل في كل البيئات، من قمم الجبال إلى أعماق الصحراء.

