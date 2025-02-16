إيلاف من فيينا: طعن شاب سوري يبلغ من العمر 23 عامًا العديد من المارة في فيلاخ بوسط فيينا بالنمسا، السبت مما أدى إلى مقتل أحدهم. وقالت الشرطة إن شابًا يبلغ من العمر 14 عامًا توفي وأصيب ستة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، بحسب موقع صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية.

وقعت الجريمة في وسط المدينة، بالقرب من الساحة الرئيسية. وتم القبض على الجاني، وهو مواطن سوري يحمل إقامة مؤقتة.

وقال المتحدث باسم الشرطة راينر ديونيسيو إن الشاب البالغ من العمر 23 عاما طعن المارة قبل الساعة الرابعة مساء بقليل. وكان أحد شهود العيان قد لاحظ الحادث ثم وقف بسيارته أمام الجاني لإيقافه، وهو سائق توصيل طعام يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو أيضًا من سوريا.

وبحسب الشرطة تم القبض على الشاب السوري البالغ من العمر 23 عامًا بعد ذلك بوقت قصير، وهو يجلس مبتسماً رافعاً اصبع السبابة، مما جعل الصحافة النمساوية والألمانية على رأسها صحيفة "بيلد" ترصد هذا المشهد باعتباره "دينياً".

وقال ديونيسيو في ذلك المساء، تم الإبلاغ عن ضحية سادسة أخرى، وهو رجل يبلغ من العمر 36 عامًا أصيب بجروح طفيفة.

والضحايا هم أربعة نمساويين - بمن فيهم الفتى البالغ من العمر 14 عامًا الذي قُتل - ومواطن عراقي. ولم تعرف بعد جنسية الضحية السادسة. وكما أكد ديونيسيو، لم تمر سوى سبع دقائق بين مكالمة الطوارئ الأولى واعتقال الجاني.

"فظاعة لا تصدق"

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجاني منفردا، وما زالت عملية البحث عن شركاء له جارية. ولم يكن واضحا أيضا في البداية ما إذا كانت هناك علاقة بين الجاني والضحايا، وكذلك دوافع الطعن.

وقد تولى مكتب الدولة لمكافحة التطرف التحقيق بالتعاون مع مكتب الشرطة الجنائية. وخلال العملية التي قامت بها الشرطة، تم تقييد حركة القطارات أيضًا - فمحطة فيلاخ المركزية قريبة جدًا من مسرح الجريمة. وفي الوقت نفسه، كانت هناك عمليات أخرى للشرطة: واحدة في منزل للاجئين بالقرب من فيلاخ وتفتيش لمنزل المشتبه به.

وذكرت الوكالة الفيدرالية لخدمات الرعاية والدعم (BBU) مساء السبت أيضًا أن الجاني "لم يتم إيواؤه أبدًا في منشأة الرعاية الفيدرالية في فيلاخ (أي في دار اللجوء في لانغاوين)".

إن الادعاءات المقابلة الواردة في مواقع الإنترنت كاذبة - وفقًا لمعلومات الشرطة، يحق للرجل الحصول على اللجوء، "ولكن فقط الأشخاص الذين لم يتم البت في طلبات لجوئهم بعد يتم إيواؤهم".

علاء الحلبي منعه من ارتكاب الأسوأ

وبحسب صحيفة "كلين تسايتونج"، كان علاء الدين الحلبي قادراً على منع حدوث أمر أسوأ من ذلك. وبحسب التقرير، كان الرجل في طريقه إلى وسط مدينة فيلاخ لاستلام طلبية عندما رأى شخصين مصابين ودماء وأخيراً رجلاً يحمل سكينًا. "في تلك اللحظة لم أكن أفكر، لقد توجهت نحوه فقط لإيقافه بسيارتي"، هذا ما قاله الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، والذي ينحدر أيضًا من سوريا، لصحيفة "كلين تسايتونج".

وهو قلق من أن الناس قد يفكرون بشكل سلبي للغاية في السوريين بعد هذه الحادثة: "نحن لسنا كذلك. ونقل عن الحلبي قوله "إنه مجرد واحد من آلاف السوريين في النمسا". ووفقا لمتحدث باسم الشرطة، فإن تدخله ساهم في القبض على المهاجم بسرعة.

في رد فعله الأولي، أعرب الحاكم بيتر كايزر (من الحزب الاشتراكي النمساوي) عن "صدمته العميقة": "لا بد أن تكون لهذه الفظائع التي لا تصدق عواقب وخيمة للغاية!"

وقال إنه يوجه تعازيه "كمحافظ وقبل كل شيء كأب شخصيًا" إلى عائلة الشاب. وشدد كايزر على أن النمسا والاتحاد الأوروبي ككل يجب عليهما "أن ينفذا أخيرا سياسة تقييدية للهجرة واللجوء تستند إلى المبادئ التوجيهية القانونية".

ومن ناحية أخرى، حذر أيضا: "لا يمكن ولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل غير المفهوم وغير المبرر بعيون الكراهية، ويجب أن يؤدي إلى أحكام عامة تبدو بسيطة لكنها لا تحل أي مشكلة".

"فشل النظام"

وقال زعيم حزب الشعب النمساوي في الولاية مارتن جروبر: "الفعل الرهيب الذي وقع في فيلاخ يؤثر علي بشدة".

وأضاف جروبر "هناك أمر واحد واضح: لا ينبغي أن يكون لمثل هذه التجاوزات والعنف مكان في بلدنا. يجب على أي شخص يأتي إلينا ويطلب الحماية أن يحترم قوانيننا - ويجب معاقبة أي شخص ينتهكها بكل قوة، وتطبيق القانون وترحيله من البلاد".

فعلها وقال "الله أكبر".. هل هو عمل ارهابي؟

وأصدرت الشرطة مزيدًا من المعلومات في مؤتمر صحفي مساء السبت. وقال المتحدث باسم الحكومة راينر ديونيسيو إنه "لم أر شيئا مثل هذا منذ عشرين عاما". "يعتبر هذا القانون غير مسبوق في ولاية كارينثيا." في هذه الأثناء، كان البحث جاريا عن طعن محتمل آخر. ويعتقد المسؤولون الآن أن الجاني شخص واحد.

وهناك الآن مؤشرات واضحة على وجود دافع ارهابي محتمل: وفقًا لتقارير صحيفتي "هوتي" و "كرونين" ، يُقال إن القاتل بالسكين صرخ "الله أكبر" بعد الجريمة. غالبا ما يستخدم الإرهابيون صيغة التكبير بعد الهجمات.

وتظهر الصورة السوري -الذي يدعى بحسب معلومات صحيفة بيلد أحمد ج.- وهو يبتسم على مقعد بعد الهجوم. ويبدو أنه يرفع إصبعه السبابة، وهي التحية المنتشرة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية أيضًا لأغراضها الخاصة.

الحقيقة هي أن أمن الدولة قد تولى الآن القضية. وتقوم الشرطة النمساوية بالتحقيق في دوافع متطرفة. ولكن لم يتم تصنيف الهجوم رسميا حتى الآن باعتباره عملا إرهابيا.