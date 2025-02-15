إيلاف من بروكسل: منذ فترة طويلة، كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أشد المعجبين بتشرشل. ولكن كيف قد يرى الزعيم البريطاني الشهير في زمن الحرب مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2025؟

"لقد خُيِّرت بين الحرب والعار. اخترت العار وستواجه الحرب". هذه هي الكلمات التي أطلقها تشرشل عندما غادر رئيس الوزراء آنذاك نيفيل تشامبرلين هذه المدينة البافارية قبل 87 عامًا، ممسكًا بقطعة ورق تبين أنها لا معنى لها.

ولكن هل سيكون هذا هو رد فعل تشرشل على مساعي ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بشروط تخشى كييف وحلفاؤها الأوروبيون أن تكون مواتية لموسكو ولا تعني سوى حرب أكبر أخرى في المستقبل؟

إن كلمة "التهدئة" تتردد على ألسنة الأوروبيين هنا، وبالنسبة لأولئك الأكثر حساسية للتاريخ ــ مثل وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس ــ يبدو صدى ميونيخ حوالي عام 1938 بمثابة نقطة مرجعية واضحة.

مكالمة بوتين وترامب تثير الذعر

في الوقت الذي اجتمع فيه المسؤولون الأوروبيون لحضور القمة اليوم، ما زالوا في حالة ذهول من قراءة المكالمة الهاتفية التي استمرت 90 دقيقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فضلاً عن تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيث في منتصف الأسبوع في بروكسل.

وبالنسبة لوزير الخارجية الليتواني السابق جابريليوس لاندسبيرجيس، كان الخط الأكثر تجاهلاً ورعباً الذي خرج من هيغسيث هو تحذيره من أن "الحقائق" ستمنع الولايات المتحدة من أن تكون ضامنة لأمن أوروبا. بعبارة أخرى - لا يوجد دعم أميركي.

نهاية عهد حلف شمال الأطلسي

وكما الحال مع غيره، يشعر لاندسبيرجيس بنهاية عصر جديد. ويقول: "ربما يكون هذا بمثابة بداية نهاية عهد حلف شمال الأطلسي. وخاصة عندما نجمع بين هذا وبين ما أعتقد أن واشنطن ستعلن عنه قريبا ــ انسحاب عشرين ألف جندي أميركي من أوروبا".

وفي حين كان الليتواني يتحدث مع بوليتيكو في ميونيخ، كان هيغسيث في وارسو، حيث توقع سحب القوات وحذر الأوروبيين المنهكين بالفعل من أن "الآن هو الوقت المناسب للاستثمار لأنك لا تستطيع أن تفترض أن الوجود الأميركي سوف يستمر إلى الأبد".

وكما كانت الحال في الولايات المتحدة، كانت إعلانات إدارة ترامب المتواصلة والمتسارعة التي تثير الصدمة والرعب ساحقة ومربكة في أوروبا أيضا ــ وهو ما تهدف إليه الاستراتيجية بلا شك. فقد أخطأت إدارة ترامب في التعامل مع المعارضين والمنتقدين، ولم تمنحهم سوى القليل من الوقت لالتقاط الأنفاس وإعادة التوجيه.

وقد حاول المشرعون الأميركيون الذين حضروا القمة تقديم بعض الطمأنينة لأوروبا القلقة ــ رغم عدم جدوى ذلك إلى حد كبير.

شخص أحمق كتب خطاب هيغسيث

ومن بين هؤلاء السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة القوية في مجلس الشيوخ، الذي قال لصحيفة بوليتيكو إن هيغسيث ارتكب "خطأ مبتدئًا" في بروكسل: "لا أعرف من كتب الخطاب - لكن ربما يكون تاكر كارلسون هو من كتبه. كارلسون أحمق"، مطمئنًا بشكل مهدئ إلى وجود الكثير من الأشخاص الجادين حول ترامب الذين يستمع إليهم.

وأشار ويكر أيضًا إلى أن هيغسيث تراجع بالفعل عن بعض تصريحاته الأكثر صرامة، لكنه اعترف بأنه لم يفعل ذلك بعد عندما يتعلق الأمر بخسارة أوروبا للضمان الأمني ​​الذي تقدمه الولايات المتحدة - وهو ما يقوض المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي والتي تلزم أعضاء التحالف بالدفاع الجماعي.

وهذا الخط، أكثر من أي خط آخر، هو الذي يثير حفيظة الأوروبيين ــ إلى جانب خطوط قاسية مثل: " لا تخطئوا، لن يسمح الرئيس ترامب لأحد بتحويل العم سام إلى "عم مغفل" .

وفي هذا الصدد، قال كير جايلز من تشاتام هاوس: "إن النهج المباشر الذي يتبعه ترامب تجاه بوتن، إلى جانب إبلاغ وزير الدفاع هيغسيث للحلفاء في بروكسل بأن الولايات المتحدة توافق بشكل استباقي على بعض المطالب الروسية الأساسية قبل بدء المحادثات، يشكل ضربة مزدوجة - ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمستقبل أوروبا".

"إن التشابه مع عام 1938 لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا إلا إذا كان ترامب قد رفع مذكرة وقال إن السيد بوتن أكد له أنه ليس لديه أي طموحات إقليمية أخرى في أوروبا".

في هذه الأثناء، لم يفعل خطاب نائب الرئيس جيه دي فانس في ميونيخ، والذي ركز على انتقاد الممارسة الديمقراطية في أوروبا، أي شيء لتخفيف المخاوف الأوروبية - ولا مخاوف الأميركيين المؤيدين لحلف شمال الأطلسي.

ولكن في الواقع، لم يلق خطابه سوى استحسان الحاضرين، ولم يحظ إلا ببعض التصفيق من حين لآخر، وبعض الهزات المهذبة من جانب بعض الحاضرين، عندما بدأ الحديث عن الهجرة باعتبارها تهديداً للحضارة الأوروبية. وقال: "التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر فيما يتصل بأوروبا ليس روسيا. ولا الصين، ولا أي طرف خارجي آخر. وما يقلقني هو التهديد من الداخل".

قاموا بأعمال شغب ثم يأتون لينتقدوا ديموقراطية أوروبا

يقول الأكاديمي والدبلوماسي الأميركي السابق مايكل ماكفول: "فكروا في جرأة شخص ترشح مع رجل ألهم أعمال شغب ضد الكونغرس في عام 2020، ليأتي إلى أوروبا ويقول: "إنكم تواجهون مشاكل مع الديمقراطية". ولدينا الآن أزمة دستورية مع تجاوزات السلطة التنفيذية وصحة الديمقراطية الأميركية".

كما تجاهل فانس القضية الرئيسية ــ حرب أوكرانيا. وأضاف ماكفول: "كان بوسعه أن يستخدم الخطاب لتوضيح موقفه التفاوضي، ولكنه اختار عدم القيام بذلك. كان هذا الخطاب موجها إلى الناس في الوطن، وليس إلى الناس في القمة".

ولا يعني هذا أن ماكفول يمنح الديمقراطية الأوروبية شهادة صحية نظيفة ــ ولكن هذا لم يكن الوقت ولا المكان المناسبين للجرأة الكبيرة التي تم عرضها، على حد قوله.

قبل ثلاث سنوات، بدا أن غزو روسيا لأوكرانيا جعل حلف شمال الأطلسي أكثر أهمية مما كان عليه من قبل ــ فقد اختفى البحث عن سبب وجوده في عالم ما بعد الحرب الباردة. ولكن كان من الصعب هنا، في اليوم الأول من القمة، التخلص من الشعور بأننا نشهد بداية انقسام.

من المؤكد أن القمم خلال فترة ولاية ترامب الأولى كانت تتسم أيضا بشعور "الولايات المتحدة ضد أوروبا"، ولكن فريق الأمن القومي السابق الذي كان يرأسه كان قادرا على تهدئة الأمور. وكان الريش ليُكشَف ــ وليس يُنتَف.

وبالنسبة لأوروبا، تظل الولايات المتحدة الدولة الاستثنائية التي لا غنى عنها في أوقات الشدة. فمن غيرها الذي يمكن اللجوء إليه الآن؟

أوروبا تحتاج هذه الصدمة لكي تستفيق

وقال الدبلوماسي الألماني السابق فولفجانج إيشينجر لصحيفة بوليتيكو إن "أوروبا ربما كانت بحاجة إلى الصعق الكهربائي"، لإجبارها على أن تكون أكثر تقدمية واعتمادًا على الذات.

إن موقفه هو أن الزعماء الأوروبيين يتحملون جزءاً من اللوم عن الوضع الذي يندبونه الآن. فقد تلقوا تحذيرات كافية بشأن ما قد تنطوي عليه فترة ولاية الرئيس الأميركي الثانية، ومع ذلك فقد تحركوا ببطء شديد لزيادة إنفاقهم الدفاعي وحصتهم من العبء عبر الأطلسي.

ويتفق خليفة لاندسبيرجيس كيستوتيس بودريس على أن أوروبا كانت متأخرة. وقال لصحيفة بوليتيكو: "لقد تأخرنا حقًا. يتعين علينا الإسراع وإظهار أن لدينا دفاعًا حقيقيًا وأننا مستعدون وقادرون ومدربون على القتال".

ولكن بودريس يأمل ألا تكون هذه اللحظة أشبه بلحظة ميونيخ قبل 87 عاما. وقال: "إن حقيقة أننا نذكر عام 1938 تظهر أننا نمتلك وعيا، وهي علامة على أننا نسعى إلى تجنب ذلك. نعم، هناك خطر تكرار بعض العناصر، ولكن يمكننا أيضا أن نرى كيف نتجنب ذلك". وهذا يتطلب من جميع الحلفاء أن يتقاسموا "خطورة الموقف الذي نواجهه"، إذا كانوا يريدون الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.

ولكن آخرين يتساءلون عما إذا كان هذا قد فات الأوان ويخشون أن تكون إدارة ترامب ليست صديقة بل عدوة. وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الذي سُمح له بعدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة: "لقد أصبح لدينا الآن تحالف بين رئيس روسي يريد تدمير أوروبا ورئيس أمريكي يريد أيضًا تدمير أوروبا".

"انتهى التحالف عبر الأطلسي."

