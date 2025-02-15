إيلاف من القاهرة: كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من بين الحاضرين "افتراضياً" فوق منصات اطلاق الرهائن، وذلك من خلال رسائل تحملها اللافتات وجهتها حركة حماس لهما.

تحت عنوان "ترامب يحفر في المسرح المركزي في حدث الدعاية لإطلاق حماس للرهائن" قالت "جيرزاليم بوست" :"من بين اللافتات المطبوعة باللغات الإنكليزية والعبرية والعربية عبارة "لا هجرة إلا إلى القدس" - وهي إشارة محتملة إلى خطط ترامب للتهجير.

ويمكن القول إن حركة حماس نشرت رسالة غير مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على المسرح في خان يونس حيث تفرج حماس عن ثلاثة رهائن يوم السبت.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن خطته المثيرة للجدل لإعادة توطين سكان غزة في الأردن ومصر ، وهي الخطة التي رفضها العالم العربي بشدة.

وتضمنت الشعارات الأخرى التي رفعت على اللافتات عبارة "عبرنا مثل خيط الشمس"، في إشارة إلى غزو حماس لإسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. وانتهكت الجماعة وقف إطلاق النار القائم واقتحمت جنوب إسرائيل، حيث ذبحت نحو 1200 شخص واختطفت أكثر من 250 آخرين.

أسفل النص الخاص بالغزو توجد أسماء وصور البلدات الإسرائيلية التي تم غزوها أثناء المذبحة مع شعار حماس المثلث الأحمر.

"يا أورشليم، اشهدي نحن جنودك"، هذا ما يقوله اللافتة النهائية. وتضمنت الملصقات أيضًا صورًا لقيادة حماس التي تم تصفيتها.

عمليات الدعاية لحماس

استخدمت حماس عمليات إطلاق سراح الرهائن لتنظيم احتفالات دعائية ، وذلك بحسب تحليل أجراه سيث فرانتزمان من صحيفة جيروزاليم بوست ، مما أجبر الأسرى المفرج عنهم على السير أمام حشود من سكان غزة.

وفي حين استغلت حماس الفرصة لإظهار أسلحتها وشعبيتها في قطاع غزة، حذرت إسرائيل والصليب الأحمر من أن الأحداث الدعائية تأتي على حساب سلامة الرهائن.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أثارت مراراً وتكراراً، سواء في بيانات خاصة أو علنية، مخاوفها بشأن مراسم إطلاق سراح الرهائن والحضور الجماهيري في غزة - بحجة أن الإفراج يجب أن يكون "كريماً وخاصاً".

وذكرت المنظمة أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتسهيل المزيد من عمليات الإفراج باعتبارها وسيطا إنسانيا في الأيام والأسابيع المقبلة". "يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتسنى إجراء المزيد من عمليات الإفراج ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أبدى غضبه الشديد من قبل، مشدداً على أن حماس تطلق سراح الرهائن بصورة مهينة، وتستغل وجودهم في عمل دعاية خاصة بها على حساب هؤلاء الرهائن، وتوعد باتخاذ الاجراءات اللازمة.