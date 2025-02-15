إيلاف من لندن: أعلنت عائلة زوجين بريطانيين محتجزين في إيران عن اسميهما، وأعربت عن قلقها للغاية إزاء ما قالت إنه "الوضع المؤلم للمحتجزين في كرمان".

وقالت العائلة في بيان، اليوم السبت إن الزوجين هما كريغ وليندسي فورمان، وأضافت: "لقد تسبب هذا التحول غير المتوقع في الأحداث في قلق كبير لعائلتنا بأكملها، ونحن نركز بشدة على ضمان سلامتهم ورفاهتهم خلال هذا الوقت العصيب".

تعاون مع السلطات

وقال البيان: "نحن نتعاون بشكل نشط مع الحكومة البريطانية والسلطات المعنية، ونعمل بجد للتغلب على تعقيدات هذه المسألة. إن الأسرة متحدة في تصميمنا على تأمين عودتهم سالمين".

وتابع: "نحن نقدر حقًا تدفق الدعم من الأصدقاء والعائلة والمجتمع، والذي زوَّدنا بالقوة والتشجيع بينما نواجه هذه المحنة". وأضافت العائلة: "نشكركم على تفهمكم وتعاطفكم ودعمكم المستمر".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية قالت يوم الأربعاء إن رجلاً وامرأة محتجزان في مدينة كرمان جنوب شرق إيران بتهم تتعلق بالأمن.

وحذرت وزارة الخارجية البريطانية من أن الأشخاص معرضون لخطر "الاعتقال والاحتجاز وحكم الإعدام" إذا سافروا إلى إيران. وسبق أن اعتقلت إيران واحتجزت مواطنين بريطانيين لفترات طويلة من الزمن.

وفي الأخير، يشار إلى أنه كان تم إطلاق سراح نازانين زاغاري راتكليف وأنوشه عاشوري، وهما مواطنتان بريطانيتان إيرانيتان، في مارس/آذار 2022 بعد سنوات من الأسر في إيران.