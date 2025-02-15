إيلاف من لندن: حثت المملكة المتحدة، الشركاء في مؤتمر ميونيخ للأمن على تكرار خطط بريطانيا الأولى من نوعها في العالم لنظام عقوبات يستهدف بشكل مباشر عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة وشبكاتها.

ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الشركاء على تكرار خطط بريطانيا الأولى من نوعها في العالم لفرض عقوبات تستهدف عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية وهي أحد التهديدات الأمنية المحددة في عصرنا .

وعلى هامش مؤتمر الأمن استضافت المملكة المتحدة وإيطاليا مائدة مستديرة حول الهجرة شارك فيها ممثلون من هولندا وبولندا وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وغيرها من الدول لتعزيز استخدام الأدوات المبتكرة لمعالجة تهريب المهاجرين وجرائم الهجرة المنظمة.

ستساعد خطط المملكة المتحدة لتجميد أصول المهربين الذين يسهلون التجارة المميتة في البشر وفرض حظر السفر عليهم في شل حلقات جرائم تهريب البشر وتجويعهم من التمويل غير المشروع الذي يغذي عملياتهم، وتحقيق التزام الحكومة بتأمين الحدود.

تستهدف الحكومة الهجرة غير النظامية من خلال نهج "الطريق الكامل"، ومعالجة المهربين ودوافع الهجرة - مثل الفرص المحدودة في منطقة المهاجرين المحتملين.

كلام وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية البريطاني: العصابات الإجرامية التي تمكن الهجرة غير النظامية تشكل تهديدًا للأمن القومي في جميع أنحاء أوروبا. يجب أن نفي بولايتنا لسحق العصابات وتأمين حدود هذا البلد وتنفيذ خطة التغيير.

وأضاف: فقط من خلال العمل مع جيراننا سنتمكن من إحباطهم وتدهور التجارة المروعة في البشر.

وقال لامي: يجب علينا أيضًا استهداف الأسباب الجذرية للهجرة، ولهذا السبب فإننا نعزز الفرص في جميع أنحاء شرق إفريقيا - مما يجعل الناس أقل احتمالية للسفر إلى المملكة المتحدة في المقام الأول.

وتابع وزير الخارجة: وهذا من شأنه أن يعزز تقدم هذه الحكومة بشأن الهجرة غير النظامية. لقد تم إرجاع ما يقرب من 19000 من طالبي اللجوء الفاشلين والمجرمين الأجانب ومخالفي الهجرة الآخرين منذ الانتخابات إلى دول في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية بعد تصعيد كبير في إنفاذ قوانين الهجرة من قبل وزارة الداخلية.

وخلص لامي إلى القول: إن نجاح الحكومة في تكثيف عمليات الإبعاد هو جزء أساسي من خطتنا للتغيير لتحقيق أولويات العمال وإعادة النظام أخيرًا إلى نظام اللجوء. يركز هذا النهج الجديد على كسر نموذج عمل عصابات التهريب من خلال سلطات إنفاذ القانون الأكثر صرامة من أي وقت مضى، وإزالة أولئك الذين هم هنا بشكل غير قانوني بسرعة وإنهاء الوعد الكاذب بالوظائف التي تستخدمها العصابات لبيع المساحات على القوارب.