إيلاف من باريس: خلال الساعات القليلة الماضية، غدا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حديث المنصات بسبب ما فعله مع شخصيات تمثل المعارضة السورية في باريس وعلّق عليه كثيرون.

فقد دخل الشيباني مساء الخميس، صالة الاجتماع للقاء ومناقشة سوريين وسوريات في باريس، وحينما جلس وراء طاولته لمح من بين الحضور رئيس المجلس الوطني السوري السابق المفكر السوري برهان غليون وعضو حزب الشعب الديمقراطي السوري جورج صبرة.

فما كان من الوزير إلا أن توجه نحوهما قائلاً: "من طول عمري أحب سماع حديثكما، لو سمحتما تفضلا واجلسا على الطاولة".

كما لم يكتف الشيباني بجلوسهما بجانبه، بل أشركهما الحديث طيلة الاجتماع، في تصرف لاقى استحساناً واسعاً بين السوريين.

إذ علق الممثل السوري المعارض الشهير فارس الحلو عبر حسابه في فيسبوك على الواقعة مؤكداً أنها "حركة ديبلوماسية لافتة من الشيباني".

ورأى الصحافي ماجد عبد النور عبر حسابه في X تصرّف الشيباني بأنه: "لفتة جميلة جداً".

محاور لافتة في كلام الشيباني

يشار إلى أن أهم ما جاء في تصريحات الشيباني خلال تلك المناقشة كان إطلاق مفاوضات أولية مع روسيا بشأن مصير بشار الأسد، إذ أكد أن العقود مع روسيا لن تُجدد، وأن سوريا لن تكون تابعة لأي محور إقليمي

كما أعلن عن تشكيل حكومة جديدة في 1 آذار/مارس القادم، مؤكداً أنها ستكون "مفاجأة" للسوريين.

وأكد أنه سيتم تشغيل التلفزيون الرسمي وتعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة، لافتا إلى عزل بعض البعثات الدبلوماسية الخارجية مع بدء إقالات مسؤولين محسوبين على النظام في السفارات والقنصليات اعتباراً من آذار/مارس.

وأوضح أن العدالة الانتقالية تحتاج إلى وقت، أما صياغة الدستور فلن تستغرق وقتاً طويلاً.

كذلك تحدث عن اتفاقيات مع الأردن وتركيا بشأن الطاقة، مشيراً إلى تحسن وضع الكهرباء خلال عام لتصل إلى 8 ساعات يوميا.

وأشار إلى أن السجون ستتحول إلى متاحف.

في حين لم يكن واضحا بشأن انضمام الفصائل المسلحة للجيش، ما يعكس استمرار التحديات في هذا الملف، خصوصا أن المفاوضات مع "قسد" جارية مع ضغوط أوروبية.

الجدير ذكره أن الحاضرين كانوا أكدوا أن الوزير بدا حريصاً على تقديم صورة منفتحة، مؤكدًا أنه لا مشكلة لديهم مع الديمقراطية، وأن مصطلح "الشورى" لن يكون بديلًا عنها في سوريا.