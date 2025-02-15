إيلاف من الضفة: أعلن مصدر في "كتائب القسام" أنه تم تقديم قطعة ذهبية هدية لطفلة الأسير الإسرائيلي الأمريكي ساغي ديكل التي ولدت بعد 4 أشهر من أسره في السابع من أكتوبر 2023.

كما سترسل "القسام" درعا عليه ساعة رملية إلى عيناڤ تسنچاوكر إحدى أبرز ناشطات عائلات الرهائن ووالدة متان المحتجز في غزة، في دلالة على أن الوقت ينفد.

وإلى جانب ساجي ديكل تشين، من المنتظر أن يتم الإفراج اليوم السبت عن الأسير الإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف، والإسرائيلي يائيرهورن في خان يونس بقطاع غزة.

يذكر أنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن.

وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، فيما تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.

