إيلاف من القاهرة: تتصاعد التحركات الدبلوماسية العربية في سباق مع الزمن لصياغة "خطة عربية موحدة" للرد على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط توجهات لإنشاء صندوق إعمار عربي، وتصورات لإبعاد حركة "حماس" عن إدارة القطاع مستقبلاً.



وكشف مصدر دبلوماسي عربي لـ"الشرق الأوسط" عن تنسيق مكثف لصياغة مقترح متكامل، مشيرًا إلى أن قادة عرب سيجتمعون قريبًا لمناقشة التفاصيل قبل عرضها على القمة الطارئة في القاهرة نهاية الشهر الجاري.



في المقابل، أفادت "رويترز" بأن عدة مقترحات بشأن غزة قيد البحث، مع بروز مقترح مصري كخيار رئيسي، يتضمن إعادة الإعمار وتنحية "حماس" عن المشهد.



3 رهائن إسرائيليين مقابل 369 معتقلاً فلسطينياً

في هذه الأثناء، أعلنت إسرائيل تسلّمها أسماء ثلاثة رهائن سيُفرج عنهم اليوم، بينما أكد "مكتب إعلام الأسرى" التابع لـ"حماس" أن إسرائيل ستطلق سراح 369 أسيرًا فلسطينيًا. ويأتي ذلك وسط تحذيرات إسرائيلية من أن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تعثر المراحل التالية، في ظل انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية.