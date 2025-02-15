إيلاف من لندن: بعد عشرين عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لا يزال بعض الغموض يلف هذا الاغتيال. وأكد مسؤول أمني لـ"إيلاف" أن الوحدة 121 التابعة لحزب الله، والتي أشرف عليها سليم جميل عياش، هي المسؤولة عن اغتيال رفيق الحريري وسلسلة من الشخصيات اللبنانية.



وكشف المسؤول الفرنسي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن سليم جميل عياش، والذي أشيع مؤخرًا أنه اغتيل على يد إسرائيل في بلدة القصير السورية خلال الحرب الأخيرة، لا يزال على قيد الحياة، وأن الحزب اغتنم فرصة الإعلان عن وفاته للتكتم على تحركاته. وتم نقله إلى مكان آمن في لبنان بعد سقوط نظام الأسد، حيث كان يقيم في منزل قرب السفارة الإيرانية بحي سوسة في دمشق. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" أنه، على ما يبدو، يتواجد في الضاحية الجنوبية، وهو الآن يقيم مع الأمين العام المساعد لحزب الله، نعيم قاسم، وآخرين من قادة حزب الله الذين يختبئون في ملاجئ تحت الأرض أو في أماكن سرية داخل العاصمة بيروت.



الوحدة 121 هي وحدة الاغتيالات والتصفيات الداخلية في لبنان، ويتركز عملها بالكامل في الداخل اللبناني. وتشير المعطيات إلى أن الوحدة عادت لتجدد نشاطها وتلملم صفوفها بعد الخسائر التي مُني بها حزب الله في لبنان خلال الحرب الأخيرة.

ويقول المصدر إن الوحدة 121 مسؤولة عن اغتيال عدد كبير من اللبنانيين، أبرزهم كما ذُكر: رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، ووسام الحسن، وفرانسوا الحاج، وجبران تويني، ومحمد شطح، وسمير قصير، ولقمان سليم، وإلياس الحصروني، والعقيد أبو رجيلي، وجوزيف سكاف، وجو بجاني، ووسام عيد، وآخرون.



وأشار المصدر الأمني الفرنسي إلى أن الوحدة تستعد للعودة إلى العمل الداخلي والقيام بعمليات تصفية للمعارضين للحزب، خاصة في ظل انحسار قوة الحزب الخارجية، وفي مسعى من حزب الله لترهيب الداخل اللبناني من جديد عبر العودة إلى الاغتيالات. هذا، وقد عمّمت المختبرات الفرنسية معلومات بهذا الشأن على قيادات سياسية لبنانية، وأبلغت الأمن العام اللبناني بهذه التطورات، خاصة عشية الذكرى العشرين لاغتيال رفيق الحريري. كما تم إبلاغ رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بوجوب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، خاصة أن الوحدة 121 حاولت مرارًا اغتياله وفشلت. كذلك، تم إبلاغ رئيس الوزراء اللبناني الجديد بضرورة اتخاذ تدابير إضافية للحماية، إلى جانب عدد من القيادات السيادية والحزبية اللبنانية المعارضة لحزب الله في لبنان.