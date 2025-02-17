إيلاف من بيروت: أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، كانت موجهة نحو مسؤول بارز في حركة حماس، دون الكشف عن هويته رسميًا. في المقابل، كشفت مصادر قناة "الحدث" أن المستهدف في العملية هو محمد شاهين، المسؤول العسكري في الحركة، وهو ما يعزز التكهنات حول أن الضربة كانت جزءًا من تصعيد إسرائيلي ضد شخصيات قيادية في الفصائل الفلسطينية خارج قطاع غزة.





صورة متداولة لموقع السيارة المستهدفة

نتانياهو يصادق على العملية

في السياق ذاته، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خرج بشكل مفاجئ من جلسة محاكمته، التي تجرى على خلفية قضايا فساد، للمصادقة شخصيًا على عملية الاغتيال في لبنان، ما يشير إلى أهمية الهدف بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، وإلى أن القرار اتُخذ على أعلى المستويات السياسية والعسكرية.