دخلت الحرب في السودان شهرها الـ 23، تاركة البلاد تعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقا للعديد من المنظمات الأممية والدولية.

وتسببت الحرب السودانية في مقتل حوالي 150 ألف شخص، وتشريد أكثر من 12 مليون آخرين – أي حوالي ربع عدد السكان، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

واستطاع الجيش السوداني في الفترة الأخيرة استعادة السيطرة على مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم، كانت قد سقطت في بداية الحرب في أيدي قوات الدعم السريع.

انتصارات الجيش في العاصمة ومناطق أخرى، لا سيما في ولاية الجزيرة، تركت بعض قيادات الجيش يأملون في استعادة الخرطوم بالكامل قريباً، "ربما قبل بداية شهر رمضان" المتوقع فلكيا في الأول من مارس/آذار المقبل، وفقا لتصريحاتهم.

وفي 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار تقرير أصدرته مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة إلى أن أكثر من 61 ألف شخص قُتلوا في ولاية الخرطوم خلال الـ 14 شهراً الأولى من الحرب.

وقد حوّلت الحرب مدينة الخرطوم إلى "عاصمة للأشباح"؛ حيث أُفرغت أحياء بأكملها من سُكانها، واستولى عليها مسلحون، مع فرار أكثر من ثلاثة ملايين شخص من العاصمة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

ليست الحرب الأولى في المدينة

وكانت شرارة الحرب قد انطلقت في الخرطوم، نتيجة خلاف سياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من ناحية، وقائد الدعم السريع (قوات شبه عسكرية سودانية) محمد حمدان دقلو، الشهير باسم حميدتي، من ناحية أخرى.

وبالعودة إلى التاريخ، يتضح أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الخرطوم لحرب مدمرة بأيدي أبنائها؛ فقبل نحو 140 عاماً، وتحديداً في 26 يناير/كانون الثاني من عام 1885، سقطت الخرطوم في أيدي أنصار الثورة المهدية التي حاصرت المدينة، واقتحمتها وقتلت حاكمها الإنجليزي تشارلز غوردون باشا.

وكان المهدي يعتزم القضاء على النظام التركي في السودان، وإقامة مجتمع إسلامي، "ثم القيام بسلسلة من الفتوحات حتى يدين له العالم أجمع"، وفقاً لما أورد المؤرخ السوداني محمد إبراهيم أبو سليم، في كتابه "تاريخ الخرطوم".

وفي هذا الصدد، تقول مجلة المقتطف المصرية، في عددها الصادر في الأول من ديسمبر/كانون الأول لسنة 1901: "مضى على الخرطوم 16 سنة كانت فيها قاعاً صفصفاً، وطللاً دارساً بالياً، ينعق في خرائبها البوم، ولا يعلم عنها العالم المتمدّن شيئا، ولا يُذكر اسمها إلا مقروناً بما وقع فيها من الحوادث المشؤومة...، فتحها المهدي فذبح رجالها، وسبى نساءها، ودكّ أبنيتها، ونقل حجارتها، وما سلِم من رياشها إلى أُمّ درمان".

Getty Images في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1898 استولت القوات البريطانية بقيادة اللورد كتشنر على مدينة الخرطوم

ومما أورد أبو سليم في "تاريخ الخرطوم" أن المهدي بعد أن سقطت المدينة "زارها عدة مرات لكنه لم يُقم بها".

ويعزو المؤرخ السوداني أحمد إلياس أبو شام، في حديثه لبي بي سي عربي، ذلك الأمر إلى أن "المهدي أراد أن يؤسس عاصمة قومية جديدة، بعيداً عمّا في العاصمة القديمة من أشياء قد لا يوافق عليها من ناحية دينية. وأراد المهدي أن ينشئ عاصمة على حسب مقاييسه هو".

وإذاً، فقد ترك المهدي الخرطوم واستقر في أم درمان، التي أصبحت عاصمة للبلاد لنحو 13 عاماً، وبلغ عدد سكانها 150 ألفاً في عام 1886.

وفي عام 1899، عادت الخرطوم عاصمة للبلاد بعد أن دخلها الجيش المصري، بقيادة هربرت كتشنر باشا، لورد الخرطوم وسردار الجيش المصري آنذاك، وأعاد بناءها، وخطط شوارعها وميادينها على النمط الأوروبي عامة، والإنجليزي خاصة.

"العاصمة المُثّلثة"

ويرجع تاريخ الخرطوم كمدينة إلى عام 1691 للميلاد تقريباً، لكنها اختيرت عاصمة للبلاد في عام 1821، بحسب عدد من المؤرخين.

إذ تقول جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل/نيسان 1839، إن "الخرطوم الآن تضم أكثر من 500 بيت مشيد بالطرق النظامية، ومستشفى، ومخازن كثيرة، وحدائق مختلفة...، فيما لم تكن قبل 15 عاماً من ذلك التاريخ، أي في سنة 1824، إلا مجموعة من عشرة أكواخ، فلما رأى خورشيد باشا -حكمدار السودان- حُسن المكان وطيب هوائه، دعا أسراً كثيرة من سنار وبعض عرب الصحراء إلى الإقامة فيه، وبناء مساكنهم".

ويعدّ خورشيد باشا المؤسس الحقيقي للخرطوم الحالية.

وتشير مصادر تاريخية إلى أن عدد سكان الخرطوم في عام 1845 تجاوز الـ 60 ألف نسمة؛ على أن هذا العدد كان يشمل أعداد المواطنين المحليين، وجاليات مصرية، ولبنانية، وسورية، وأوروبية.

ويُنسب التخطيط الحالي للخرطوم إلى اللورد كتشنر الذي وضعه مع عدد من المهندسين، مستوحياً شكل العلم البريطاني، ولتصبح المدينة صورة من مناطق العمران في بلاده.

"على أن هدف كتشنر الأكبر من التخطيط الذي وضعه للمدينة كان في المقام الأول عسكرياً؛ إذ أن مدفعاً واحداً يوضع في ميدان من الميادين الدائرية الصغيرة يمكّنه من السيطرة على قطاع كبير من المدينة سيطرة تامة، كما أن الشوارع المتقاطعة كانت تسهّل الانتقال من طرف إلى آخر، وتقرّب المسافات"، بحسب ما أورد أبو سليم في "تاريخ الخرطوم".

ويعُدّ أبوسليم إنشاء مدينة الخرطوم من أعظم إنجارات الترك الباقية.

ويشار إلى الخرطوم باسم "العاصمة المُثلّثة"؛ وذلك لأنها تتخذ شكلَ مُثلث: رأسُه عند التقاء النيلين، وقاعدته إلى الشرق مستقرة على النيلين الأبيض والأزرق. هذا إلى جانب أنها تتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي (الخرطوم، وأُم درمان، والخرطوم بحري).

مثال التنوّع ونموذج التعايش

سكن الخرطوم خليط من الأجناس والقبائل التي وفدت إليها منذ زمن بعيد للتجارة وطلباً للرزق، ورغم كثرة هذه القبائل وتعدّدها، فإنها جميعاً ارتبطت برباط وثيق من الإخاء والولاء للوطن.

وقسّم أبو سليم، في كتابه، هذا الخليط إلى ثلاثة أقسام: "الجالية الشرقية، وهي خليط من أبناء الشرق، وكان أغلبهم من المصريين ثم الشوامّ؛ والجالية الغربية، وهم الأوروبيون الذين وفدوا إلى المدينة وكانوا يشغلون الوظائف الفنية في الجيش المصري، كأطباء ومهندسين ومستوظفين، فضلا عن كبار التجار؛ والوطنيين، وهم أبناء البلاد الأصليون".

ونشرت جريدة الأهرام المصرية سنة 1896، مقالاً حول الخرطوم، جاء فيه: "يسكن هذه المدينة نحو 250 ألفاً، منهم نحو الخُمس من السودانيين، والآخرون من الأتراك، والمصريين، والسوريين، والأوروبيين، والمغاربة".

وكانت العادة فيما مضى أن يكون لكل جنس حيّ يسكنه أبناؤه، ويُعرَّف بهم، كحيّ الدناقلة، وحي الزبيرية، وحي الكنوز، لكن الانصهار الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية جعل لهذه الأسماء مدلولات مكانية أيضاً.

وقد أخذتْ الانتماءات القبلية القديمة تذبل في المدينة لتحلّ محلها الانتماءات العصرية، كنقابات العمل، وهيئات العاملين، وفِرق الكرة والمدارس الفكرية، وغيرها، وفقاً لكتاب "تاريخ الخرطوم".

وفي إشارة إلى التنوّع الذي حفلت به مدينة الخرطوم آنذاك، أورد المفكر السوداني محمود القباني، الذي عاش في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، في مذكراته أن "الأزياء في الخرطوم كانت معرضاً محتوياً لأزياء أهل الأرض كلهم تقريبا...، وكان هنالك من المُعمّمين مَن يلبسون عمائم مصرية وسودانية وسورية إلى هندية، وبخارية وتركية".

وتضم الخرطوم عدداً من المتاحف المتميزة، مثل متحف التاريخ، ويحوي آثاراً من كل أنحاء السودان، ومتحف الأجناس، ومتحف التاريخ الطبيعي الذي يضم أنواعاً وألوناً عديدة من الطيور والحيوانات المحنطة.

وكان السودان مركزاً لواحدة من أقدم الحضارات، كما كان مقراً لاثنتين من أقدم وأقوى الممالك في التاريخ القديم، وهما "نبتة" و"مروي"، ولذا فإن السودان يعجّ بأماكن الآثار من العصر الحجري وحتى العصر التركي.

إذاً، فقد عاشت الخرطوم مثالاً للتنوع الثقافي، والثراء الحضاري، وباتت نموذجاً للتعايش بين الثقافات والأديان.

AFP

ماذا يعني الاسم؟

اختلف الباحثون في سبب تسمية الخرطوم بهذا الاسم. ولعل أبسط التفسيرات هو أن المدينة بموقعها الجغرافي تشبه خرطوم الفيل.

ويُطلق لفظ الخرطوم، أو "الخرتوم" بحرف التاء، على لسان الأرض الذي يمتد داخل الماء، كما هي الحال بآخر الطرف الغربي للخرطوم.

ويذهب البعض إلى أن الاسم مأخوذ من القُرطم، وهو نبات كان زيته يُستعمل للإضاءة.

ويعزو المؤرخ أبوسليم هذا الاختلاف في أصل تسمية الخرطوم، إلى أن الاسم سابقٌ على تاريخ إنشاء المدينة؛ إذْ لم يطلَق عليها عند إنشائها بحيث يتضّح مصدره ومناسبته، لكنّ المدينة أخذت اسمَ المكان القديم.

حتى أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا الاسم عربياً أم نوبياً، أم مروياً، أو غير ذلك، كما يقول المؤرخون.

وما ينسحب على الخرطوم من حيث التسمية، ربما ينسحب كذلك على السودان في العموم.

وفي هذا المعنى، قال الأديب السوداني الطيب صالح: "هؤلاء القوم الذين يُسمّون مجازاً، السودانيين، لأن زعماءهم عشية الاستقلال، لم يستقروا على رأي، ويا ليتهم عادوا إلى الاسم القديم "سِنّار". كان السِنّاريون معروفين في العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، لهم وقْف في المدينة المنوّرة والأزهر الشريف، وهداياهم تذهب كل عام في محمل عظيم إلى مكة المكرمة".

وفي مذكرات مؤرخة في سبتمبر/أيلول 1988 جمعت في كتاب يحمل اسم "وطني السودان"، يضيف الطيب صالح قائلا: "وربما يكون من أسباب أن هذا البلد لا يستقرّ على حال، أن اسمه لا يعني لأهله شيئا. فما السودان؟ مصر مصر، واليمن يمن، والعراق عراق، ولبنان لبنان، ولكن ما السودان؟ لقد أطلق المستعمرون هذا الاسم على كل تلك الرقعة الممتدة من حدود الحبشة شرقاً إلى غاية بلاد السنغال غرباً، فوجد الناس لبلادهم أسماء تعني لهم شيئاً، وبقينا نحن وحدنا نحمل هذه التركة الاستعمارية الجوفاء".

لكن المؤرخ أحمد إلياس أبو شام، يرى أن "السودان هو صيغة الجمع لكلمة أسوَد؛ فأسود في اللغة العربية تُجمع على 'سُود' و'سُودان'، فدلالة كلمة سودان في اللغة العربية تعني السُكان ذوي البشرة السوداء".

ويرى كثيرون، وفقاً لأبو شام، أن اسم السودان ظهر بعد القرن السابع الميلادي، عندما دخل العرب شمال أفريقيا، وأطلقوه على السكان السُّود في أفريقيا جنوب الصحراء.

حروب "ليس للشعب يدٌ فيها"

Reuters

في حديثه لبي بي سي، يؤكد المؤرخ أبو شام أن السودانيين كشعب متعدد الأعراق لم يقتتِل في يوم من الأيام؛ وإنما القضية سياسية تعني الحكومات التي تريد أن تفرض هوية بعينها على كل الأعراق، وليس للشعب يدٌ فيها.

على سبيل المثال، يقول أبو شام، إن الحكومات السودانية منذ استقلال البلاد، حاولت أن تفرض الهوية العربية الإسلامية في القُطر كله، في حين لم يكن كل السودانيين عرباً مسلمين، ولذلك قاوم الجنوب.

وعليه، "لا يمكن القول إن القتال كان بين العرب والأفارقة، فهذه ثنائية لا تنطبق على السودان"، بحسب أبو شام.

وينتقل المؤرخ السوداني إلى الحاضر، قائلا إن "قوات الدعم السريع لا تعبّر عن فصيل من الأُمّة السودانية، ومن ثمَّ لا يمكن القول إن هناك فصيلين متقاتلين في السودان، بل هناك فصيل لديه تكوين داخلي وخارجي يحارب الأمة السودانية"، على حد تعبيره.

ويضيف: "قوات الدعم السريع تحارب الشعب السوداني في عمومه. لقد طردت سُكان الخرطوم من ديارهم، فباتت المدينة شبه فارغة من أهلها بعد أن نزحوا منها، ولو كان الدعم السريع يعبّر عن فصيل شعبيّ، لما طرد كل سكان الخرطوم، أو معظمهم كما هي الحال الآن"، بحسب ما أوضح المؤرخ السوداني.

هذا فضلاً عن تدمير هذه الحرب الأخيرة بعض معالم المدينة القديمة، واحتراق عدد من المكتبات، ليفقد السودانيون بذلك جزءاً من ذاكرتهم التاريخية، كما يقول أبو شام.

وفي المقابل، يصرّ قادة الدعم السريع على أن الجيش النظامي "ينفّذ مخططاً إجرامياً يهدف إلى عودة أنصار الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة". وفي هذا الإطار، وجّه حميدتي رسالة إلى "شرفاء القوات المسلحة بالانضمام لخيار الشعب الذي تمثله قوات الدعم السريع"، على حد زعمه.

ورأى أبو شام أن ما يحدث اليوم، من حرب مدمرة في الخرطوم، وفي عموم السودان، هو "تراكمات سياسية خاطئة منذ الاستقلال؛ كل المآسي التي ألمّت بالوطن بصورة عامة هي عبارة عن سياسات خاطئة لا تعبّر عن رأي الشعب، إنما تعبّر عن فئة حاكمة تتبع أيديولوجية معينة".

ويتابع: "ما تعانيه الخرطوم اليوم هو ناتج السياسات الخاطئة والفشل في إدارة التنوّع العرقي والثقافي والديني...، ولو عادت نفس السياسات فسوف تتكرر المآسي نفسها من جديد".

يقول أبو شام: "لكي تسلم الخرطوم وباقي مناطق السودان، لا بد أن تكون هناك مراجعة لكل ما حدث في السابق. ينبغي أن تكون هناك نظرة جديدة بالنسبة للسياسة في السودان، وأن يكون هناك تصالح اجتماعي، وأن يعرف الناس بعضهم بعضاً، وأن يتقبلوا الاختلاف فيما بينهم".

وأورد الطيب صالح في كتابه "وطني السودان" عبارة يقول فيها: "كانت الخرطوم الجميلة مثل طفل يتيم في ثوب مهلهل...، ما أروع هذه المدينة اللّا مدينة، في هذا الوطن الذي هو كذكرى وطن أو كحلم وطن"، على حد تعبيره. فما أشبه الليلة بالبارحة!