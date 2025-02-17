إيلاف من الرياض: وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط، قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا.

وحطت طائرة روبيو قادمة من إسرائيل في الرياض، حيث من المتوقع أنّ يلتقي مسؤولين سعوديين، لمناقشة ملفات هامة على رأسها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة المدمر جراء الحرب التي بدأت قبل أكثر من 15 شهرا.

وجاء وصول روبيو للسعودية قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا.

كما تأتي المحادثات بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

ووجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.

ولعبت الرياض، التي تشارك أيضا في محادثات مع واشنطن حول مستقبل قطاع غزة، دورا في الاتصالات المبكرة بين إدارة ترامب وبوتين مما ساعد في إتمام صفقة تبادل سجناء الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي روبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية.

