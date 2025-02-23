إيلاف من القدس: طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال حفل دورة ضباط للجيش الإسرائيلي يوم الأحد، بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

وأضاف نتانياهو أن تل أبيب لن تسمح لقوات النظام السوري الجديد بالانتشار جنوب مدينة دمشق.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنهم مستعدون للعودة للحرب في قطاع غزة بشكل مكثف، مشيرا إلى أن الخطط العملياتية جاهزة.

وأفاد في كلمته أنهم سينجزون كل أهداف الحرب إما عبر القتال وإما بالمفاوضات، مشددا على أن حماس لن تحكم القطاع.

وأوضح في تصريحاته أن الدمج بين الضغط العسكري والضغط السياسي سيعيد المحتجزين.



