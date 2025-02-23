إيلاف من القدس: قالت عضو الكنيست الإسرائيلي عن الحزب الديمقراطي نعمة لازيمي، خلال جلسة للجنة المالية في الكنيست الأحد، إن يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ، تم إرساله إلى الخارج بعد أن ضرب والده.

ورفض ممثل حزب الليكود هذه الاتهامات ووصفها بأنها "كذبة مطلقة وبغيضة، ومستوى جديد من أعماق أكاذيب اليسار".

وتابع البيان:"ستخسر نعمة لازيمي حصانتها وراتبها، وأي شخص يردد هذه الكذبة الدنيئة سيتلقى دعوى قضائية ويدفع الثمن أيضا".

وفي لجنة الكنيست، بدأت لازمي تصريحاتها بالتساؤل عن سبب بقاء زوجة رئيس الوزراء، سارة نتانياهو، في الخارج لمدة شهرين.

وتابعت :"أريد أن أسأل عن إقامة زوجة رئيس الوزراء سارة نتانياهو في الخارج لمدة شهرين، أريد أن أسأل من الذي مول هذه الإقامة، وما هي تكلفتها، ومن أي ميزانية تم سحبها.

وأكملت :"أريد أن أسأل عن نجل رئيس الوزراء يائير نتانياهو، في العام الماضي، ذكرت إحدى المقالات أن تكاليف حمايته تبلغ حوالي 2.5 مليون شيكل سنويًا. أريد أن أسأل هل هذا المبلغ لا يزال مدرجًا في الميزانية وهل لا يزال هناك نية لتمويل إقامة نجل رئيس الوزراء لأنه ضرب رئيس الوزراء واضطر للسفر إلى الخارج لأنه أضر برمز السلطة".

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد أبدى أعضاء اللجنة استغرابهم من هذه المزاعم، فردت عليها لازمي قائلة: "كيف لا تعرفون هذا؟ لقد تم نفيه إلى الخارج"، مضيفة: "لا يمكنه العودة".

عضو الكنيست نعمة لازيمي