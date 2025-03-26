إيلاف من القاهرة: تربع حيوان "الوشق" على عرش الأكثر تداولا بمنصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الأيام الماضية، بعدما هاجم جنودا إسرائيليين على الحدود، ويبدو أن الأمر أثار غضبا في إسرائيل.

الحملة المصرية شارك فيها فنانون ومؤثرون وظل اسم الحيوان متداولا لأيام وأغرقت صوره مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها صور معدلة بالذكاء الاصطناعي تجعل "الوشق" حاملا لعلم مصر أو وكأن الصورة ملتقطة للحظة هجومه على جنود إسرائيليين.

وسلطت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الضوء على التفاعل الشعبي في مصر بحيوان "الوشق"، وقالت إنه رُفع إلى مرتبة النجم بعدما هاجم الجنود الإسرائيليين على جبل حريف، كما تم مقارنته بالشرطي المصري محمد صالح، الذي قتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود عام 2023.

وكان الفنان محمد دياب، أحد المشاركين في الحملة، وهاجمه الإعلام العبري، بعدما نشر صورة معدلة يظهر فيها يسير بجوار "الوشق"، وتوعد إسرائيل بـ"120 مليون وشق" في إشارة لتعداد الشعب المصري.

وعلق الفنان "دياب" على تناول الإعلام الإسرائيلي لمنشوراته عن "الوشق"، وقال عبر صفحته بموقع فيسبوك: "أي حاجة هتضايقكم هعملها".



