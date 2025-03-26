إيلاف من القدس: كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على علم بتدفق الأموال القطرية إلى حماس قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ويزعم تقرير أنه تم ابلاغ نتانياهو بأن محمد ضيف رئيس الجناح العسكري لحماس يأخذ الأموال القطرية ويحولها إلى حماس.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تلقى تحذيرات من تحويل أموال قطرية إلى قطاع غزة لتمويل حماس في السنوات التي سبقت السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب تقرير قناة N12 الثلاثاء .

وبحسب التقرير، تلقى نتانياهو تحذيرين على الأقل بشأن المكان الذي يتم تحويل الأموال القطرية إليه، حيث تبين أنها أرسلت إلى قطاع غزة.

وأكد تقرير N12 أيضًا التعليقات التي أدلى بها رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست غادي آيزنكوت، لصحيفة جيروزاليم بوست يوم الاثنين. وأضاف التقرير أن الأموال القطرية يتم نقلها إلى غزة في حقائب مليئة بالنقود.

يُعزى قرار قطر بتحويل الأموال إلى غزة إلى رغبتها في الحفاظ على مظهر علاقات سلمية مع إسرائيل. وذكر التقرير أن ذلك تم بعلم إسرائيل، بل وتشجيعها أحيانًا.

تحذير نتانياهو الأول

وبحسب التقرير، فإن التحذير الأول الذي تلقاه نتانياهو بشأن تحويل الأموال إلى غزة، جاء في منتصف عام 2019، أي بعد أقل من عام من بدء دخول الأموال القطرية إلى القطاع.

ويزعم أن التحذير أبلغ نتانياهو بأن محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس في ذلك الوقت، كان يأخذ الأموال القطرية ويحولها إلى حماس، وأشار التقرير إلى أن كل قسط نقدي بلغ عشرة ملايين دولار.

تحذير نتانياهو الثاني

ويقال إن الحادثة الثانية التي تم فيها تحذير نتنياهو بشأن تحويل الأموال وقعت في عام 2020.

وتعود تفاصيل الحادث إلى إصدار جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تحذيرا بأن الضيف كان يأخذ أربعة ملايين دولار من كل دفعة ترسلها قطر.

وفي أعقاب هذا التحذير، وردت أنباء عن عقد جلسة نقاش، وأوصى المشاركون فيها بمحاكاة حالة أزمة مع قطر. وفي هذه الأثناء، زعمت قطر أنها لم تكن على علم بأن حماس تأخذ أموالاً، مما أدى إلى استمرار تمرير الأموال، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن تدفق الأموال توقف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 عندما بدأت حماس في دفع رواتب المسؤولين باستخدام الوقود المصري الممول من قطر.

الرد على التقرير

وزعم تقرير N12 أيضًا أن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر أكدت هذه التفاصيل. وذكرت تقارير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى الادعاءات التي تفيد بتلقي مثل هذه التحذيرات.

لم تُوضع أي وثيقة استخباراتية على مكتب رئيس الوزراء تُفيد بتحويل أموال المنحة القطرية لتمويل حماس. بل على العكس، دأبت الأجهزة الأمنية على تأكيد أن أموال المنحة القطرية تُحوّل مباشرةً لتمويل الوقود، والأسر المحتاجة، ورواتب موظفي القطاع العام، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء: "أُبلغ رئيس الوزراء أنه ابتداءً من شهر آذار (مارس) 2020، قامت حماس بتحويل 4 ملايين دولار إلى جناحها العسكري من ميزانيتها المدنية التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى، وليس من المنحة القطرية، والتي استمرت في تقديمها للأغراض المحددة المذكورة أعلاه".