إيلاف من دمشق: نقلت صحيفة "الوطن" عن محافظة درعا بالجنوب السوري أن 9 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون كحصيلة أولية إثر قصف القوات الإسرائيلية على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

وأشارت المحافظة إلى وجود استنفار وغضب شعبي كبير في المنطقة بعد هذه المجزرة، خصوصا في ظل تقدم القوات الإسرائيلية لأول مرة إلى هذا العمق.

وقالت صفحات محلية إن 10 أشخاص قتلوا من أبناء مدينة نوى من جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لحرش الجبيلية في الريف الغربي للمحافظة.

وتصدى أهالي ومسلحون في ريف درعا الغربي للجيش الإسرائيلي خلال توغله فجر اليوم الخميس في محور بلدة تسيل وسد الجبيلية.

وفجر اليوم الخميس، تواترت أنباء عن مقتل 11 شخصا وجرح 27 آخرين، خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، لكن دون تأكيدات من مصادر طبية أو رسمية.

وأكد تلفزيون "شام" مقتل الشبان خلال تصديهم للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى توجه الدفاع المدني لمنطقة الاشتباك لإخلاء عدد إضافي من الجثامين قرب حرش تسيل.

وكانت مصادر محلية أكدت انسحاب رتل القوات الإسرائيلية بعد توغلها لساعات في محيط مدينة نوى وبلدة الجبيلية وسدها بريف درعا نحو قاعدة "تل أحمر" قبل دخولها إلى الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا يشتبكون مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطاري حمص وحماة، ومركز البحوث في دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

