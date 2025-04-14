إيلاف من الكويت: تجسد "العرضة" في دول الخليج قمة الحفاوة في استقبال الضيوف، وهو الأمر الذي حرص عليه الشيخ مشعل الأحمد، أمير دولة الكويت خلال استقباله للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، لدى وصوله إلى الكويت، في المحطة الثانية لجولته الخليجية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه جرى استقبال رسمي للرئيس السيسي، حيث كان الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، والشيخ فهد اليوسف رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، في مقدمة مستقبليه.

عدد من الفرق الشعبية تقوم بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيباً بقدوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/nYxWhK6VS6 — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) April 14, 2025

وقام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرة الرئيس المصري لدى دخولها أجواء البلاد، كما اصطفت الكشافة الكويتية حول المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين ترحيباً بالرئيس السيسي، وجاء أداء "العرضة" ترحيباً بالرئيس المصري ليجذب تفاعلاً كبيراً في عالم السوشيال ميديا.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس المصري مع المسؤولين الكويتيين قضايا إقليمية تتعلق بالأوضاع في غزة، وتشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت قوله إن هذه الزيارة «تأتي في توقيت دقيق جداً، سواء لناحية تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت، أو لناحية التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب الوحدة والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية».

وذكر شلتوت أن لقاء القمة يمثل فرصةً لتبادل الآراء والتشاور بين صاحب أمير الكويت والرئيس السيسي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، خصوصاً الاستثمارية والتجارية التي تمثل أولوية للبلدين.

وبيّن السفير المصري أن القمة «ستشهد كذلك تبادلاً للطروحات والأفكار حول القضايا المحورية في منطقتنا العربية، وأهمها القضية الفلسطينية، والعدوان الغاشم على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الضفة الغربية والأشقاء في كل من سوريا ولبنان، كذلك ما يتعلق بالتطورات في السودان وليبيا واليمن».

في حين قال سفير الكويت بالقاهرة غانم الغانم، إن زيارة الرئيس السيسي «تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة، وتؤكد حجم وعمق العلاقات الثنائية بين قيادتي البلدين».

ووصل الرئيس المصري إلى الكويت قادماً من قطر، وأجرى مباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت بنحو خاص الأوضاع في غزة، حيث اتفق البلدان على الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعمار قطاع غزة، مع التشديد على معارضتهما أي إجراء يهدف لتهجير سكان القطاع المنكوب.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أسفرت الزيارة عن مبادرة قطرية بتوجيه 7.5 مليار دولار للاستثمار المباشر في مصر.