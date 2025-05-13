أفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية نفذت هجوماً صاروخياً "عنيفاً"، الثلاثاء، استهدف مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس في قطاع غزة.

ونقل مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي استهدف المستشفى بتسعة صواريخ على الأقل أثناء تشييع جنازات عدد من الفلسطينيين.

وطال القصف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، وتشير الأنباء لوجود ضحايا أسفل حطام القصف، وفق المراسل.

وتحدثت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن حصيلة أولية تشير لمقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 40 نتيجة الاستهداف الإسرائيلي "للساحات الداخلية بمستشفى غزة الأوروبي".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم أفراداً من حركة حماس "مكثوا داخل مجمع قيادة وسيطرة أُنشئ داخل شبكة تحت الأرض تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة"، بحسب رواية الجيش.

ولم يبلغ الجيش الإسرائيلي عن هوية المستهدفين، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن محاولة اغتيال القيادي في كتائب القسام التابعة لحماس محمد السنوار، بدون تأكيد مصيره.

ويأتي القصف الإسرائيلي، بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في قطاع غزة بـ"كل قوته" خلال الأيام المقبلة.

وشدد نتنياهو على أن الحرب لن تتوقف في الوقت الراهن.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تعمل على إيجاد دول يمكنها استقبال سكان قطاع غزة، في إشارة إلى مساعٍ محتملة لإعادة توطين بعض سكان القطاع خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "لا أرى سيناريو تتوقف فيه إسرائيل عن الحرب حالياً. نحن مستمرون حتى تحقيق أهدافنا الأمنية".