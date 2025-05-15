إيلاف من لندن: رحبت المملكة المتحدة بمحادثات إسطنبول وتدعو الكرملين إلى وقف إراقة الدماء، وأكدت أن الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على روسيا أن تُلبي نداء العالم وأن توافق على وقف إراقة الدماء.

وفي بيان المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، رحب السفير البريطاني نيل هولاند بمحادثات إسطنبول وحث روسيا على وقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإظهار جديتها في تحقيق السلام وإلا ستواجه عقوبات إضافية.

وقال: وافقت أوكرانيا، من حيث المبدأ، على وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط. لأنه فقط عندما تتوقف الصواريخ والطائرات المسيرة، وينتهي مقتل المدنيين الأبرياء، يمكن أن تبدأ المحادثات نحو سلام عادل ودائم.

وأضاف الييان: في نهاية الأسبوع الماضي، جددت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون دعوتنا لروسيا للموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا الآن، كما فعلت أوكرانيا، وإفساح المجال للمحادثات.

مماطلة روسية

وقال السفير هولاند: بدلاً من اغتنام هذه الفرصة، تواصل روسيا المماطلة. وبدلاً من وقف إطلاق نار غير مشروط، حوّلوا مسار الصراع إلى مسار آخر، داعين إلى محادثات لحل ما يسمى "الأسباب الجذرية". وهذا يُمثّل رمزًا لمطالب متطرفة من شأنها أن تحرم أوكرانيا من سيادتها وسلامة أراضيها، ولا تُحدث تغييرًا ملموسًا في الوضع.

وقال البيان: نرحب بمحادثات اليوم ونشكر تركيا على موافقتها على استضافتها. وندعو روسيا إلى المشاركة بحسن نية في جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة. وتماشيًا مع التزامه بإنهاء هذه الحرب، وافق الرئيس زيلينسكي على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس بوتين، وهو عرض نعلم الآن أنه رُفض. ونشيد بالرئيس زيلينسكي على هذا القرار.

وتابع: شهدنا الأسبوع الماضي "هدنة" أخرى مزعومة لمدة ثلاثة أيام من روسيا. ومثل هدنة عيد الفصح، كانت هذه الهدنة ستارًا دخانيًا يهدف إلى تصوير روسيا على أنها طرف السلام.

في الواقع، استمر القتل والدمار الروسي. ووفقًا للسلطات الأوكرانية، كان هناك أكثر من 700 انتهاك روسي بين منتصف ليل ومنتصف نهار يوم الخميس الماضي وحده. وأسفرت القصف الجوي عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل في خيرسون وزابوريزهيا وسومي.

تصعيد

وصعدت روسيا هجماتها في الأيام التي تلت "هدنة" عيد الفصح، تمامًا كما فعلت في عيد الفصح. قُتل ستة مدنيين على الأقل وجُرح العشرات. دُمِّرت البنية التحتية المدنية في أوديسا وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وخلص البيان البريطاني إلى القول: الفجوة بين أقوال الدولة الروسية وأفعالها لا يمكن أن تكون أوسع. لكن الإلحاح حقيقي. كان شهر أبريل الشهر الأكثر دموية في أوكرانيا من حيث ضحايا الأطفال منذ يونيو 2022. دُمّرت حياة طبيعية ومنازل وعائلات.

وقال: لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُماطل الكرملين ويُنكر. المملكة المتحدة وحلفاؤنا مستعدون لفرض المزيد من العقوبات إذا لم تُثبت روسيا جديتها في تحقيق السلام. وسنواصل دعم أوكرانيا مهما طال الزمن.