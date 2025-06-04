تستعد تسعة منتخبات عربية لكرة القدم لخوض آخر جولتين من الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الخميس، فيما يسعى بعضها إلى التأهل المباشر، إلا أن الفرصة تبقى قائمة في الملحق.

وتتباين حظوظ هذه المنتخبات العربية التسعة، في حين يبدو الأردن المنتخب الوحيد الذي يتواجد في مركز أقرب للوصول إلى المونديال.

وقسمت المنتخبات الـ 18 المتأهلة إلى هذا الدور إلى ثلاث مجموعات.

وبحسب نظام التصفيات الآسيوية، فإن أول منتخبين من كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث والرابع ملحقاً مؤهلاً.

وبات لقارة آسيا ثمانية مقاعد في كأس العالم على الأقل، بعد توسعة المونديال المقبل الذي ستستضيفه بشكل مشترك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليشمل 48 منتخباً بدلاً من 32.

الإمارات تتشبث بالأمل

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وستُلعب الجولتان الأخيرتان من هذا الدور في التصفيات يومي الخميس والثلاثاء المقبلين.

ولحساب منافسات المجموعة الأولى، حسمت إيران بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، للمرة السابعة في تاريخها والرابعة على التوالي، مع 20 نقطة جمعتها من ثماني مباريات (ستة انتصارات وتعادلان)، فيما تحتاج أوزبكستان (17 نقطة) لتعادل مع الإمارات، ثالثة الترتيب (13 نقطة)، لضمان بلوغ تاريخي للمونديال.

بيد أن "الأبيض" الإماراتي الذي يستضيف أوزبكستان، في الجولة المقبلة، يتمسك بحظوظه في التأهل المباشر، رغم فارق الأربع نقاط، عبر الانتصار مع انتظار مواجهة قطر مع أوزبكستان في الجولة الأخيرة، أملاً في تعثر آخر للأخيرة.

وستدخل الإمارات، في حال فوزها، بقوة في معركة الحصول على البطاقة الثانية لأنها ستصبح على بعد نقطة من أوزبكستان، ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة حين تحل ضيفة على قيرغيزستان الخامسة التي تتنافس أيضاً على بطاقة مؤهلة إلى المحلق.

وضمن "الأبيض" الإماراتي التأهل إلى المحلق، (في حال فقد فرصة التأهل المباشر إذا لم تخدمه نتائج الجولتين الأخيرتين)، في حين يقوده مدرب جديد هو الروماني كوزمين أولاريو الذي يعرف الكرة الإماراتية جيداً، الذي خلف باولو بينتو في منصب المدير الفني بعد الجولة الثامنة.

قال أولاريو، المدرب الأكثر تتويجاً في تاريخ الكرة الإماراتية (14 بطولة بينها 4 في الدوري)، إن "لدي مهمة صعبة للغاية، أعلم حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقي".

وسبق للإمارات التأهل إلى كأس العالم مرة واحدة في عام 1990.

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في حين، تستضيف أوزبكستان، المنتخب القطري (10 نقاط)، بطل آسيا في آخر نسختين، الذي فقد فرصة التأهل المباشر وانحصرت منافسته على المركزين الثالث أو الرابع، وبالتالي خوض الدور الرابع (الملحق) من التصفيات كونه يتخلف بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني.

ويخوض "العنابي"، الخميس، ضد ضيفه الإيراني اختباره الرسمي الأول بقيادة مدربه الجديد الإسباني خولن لوبيتيغي خلفاً لمواطنه لويس غارسيا منذ بداية مايو/ آيار.

وتبدو قطر التي استضافت المونديال الأخير في 2022 للمرة الأولى في تاريخ العرب، في موقع جيد لضمان التأهل إلى المحلق الآسيوي وفي جعبتها (10 نقاط)، مع ابتعادها بفارق 4 نقاط عن ملاحقتها قيرغيزستان الباحثة عن بطاقة مؤهلة إلى المحلق أيضاً.

بالنسبة لأهدافه مع "العنابي"، قال لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد السابق، إن "الرؤية بعيدة المدى، وفي الوقت الحالي، تقتصر على الخامس من يونيو/حزيران (ضد إيران)، وبعدها سيكون التركيز على العاشر من يونيو/حزيران (ضد أوزبكستان في الجولة الأخيرة)".

وخرجت كوريا الشمالية، متذيلة ترتيب المجموعة، من الصراع على بطاقات الملحق بعد ثماني جولات.

تنافس عربي محتدم

Getty Images صراع على الكرة بين لاعبي منتخبي عُمان والعراق خلال مباراة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم

في المجموعة الثانية، ما زالت المنافسة قائمة بالنسبة للمنتخبات العربية الخمسة المتواجدة فيها بصحبة العملاق الكوري الجنوبي الذي يحتاج، الخميس، إلى التعادل مع مضيفه العراقي كي يضمن تأهله.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة (16 نقطة) بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن (13 نقطة) ثاني الترتيب، وأربع نقاط أمام العراق الثالث (12 نقطة)، علماً بأن "الشمشون" الكوري الجنوبي يبحث عن التأهل الـ 11 للمونديال على التوالي.

وسيكون الأردن على موعد مع التاريخ في حال فوزه على سلطنة عُمان في مسقط، وخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.

لكن مواجهة "النشامى" لن تكون سهلة أمام "الأحمر" العُماني (10 نقاط) الذي ما زال يحتفظ بفرصة التأهل المباشر، وانتصار الأخير على أرضه سيعادل رصيد الأردن، فيما يتطلع المنتخبان العربيان لبلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهما.

أما العراق، الذي سبق له التأهل إلى كأس العالم عام 1986، فيحتاج إلى الانتصار على أرضه أمام كوريا، على أن يلعب مباراته الأخيرة الحاسمة في هذا الدور أمام الأردن الذي يتقدم عليه نقطة واحدة حالياً، في عمّان الثلاثاء المقبل.

واستعان العراق بمدرب جديد قبل هاتين الجولتين وهو الأسترالي المخضرم غراهام أرنولد، خلفاً للإسباني خيسوس كاساس، علماً بأن أرنولد قاد منتخب بلاده في التصفيات الحالية لكنه أقيل بعد أول جولتين.

وقال أرنولد، 61 عاماً، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مدرباً لـ "أسود الرافدين"، "إنها فرصة رائعة، والسبب الوحيد لوجودي هنا، هو أنني أريد أن أجعل العراق فخوراً وأن أسعد جماهيره"، وأضاف "الأهم هو أن نؤمن جميعاً بقدرتنا على تحقيق الفوز في المباراتين القادمتين، فهذا هو هدفي الأول مع منتخب العراق".

وفي المقابل، تستضيف الكويت (خمس نقاط)، فلسطين (ست نقاط)، ويحتاج كلا المنتخبين بشدة إلى النقاط الثلاث للحفاظ على آمالهما في التأهل إلى المُلحق.

صراع سعودي أسترالي

Getty Images المهاجم السعودي سالم الدوسري يحتفل بهدفه خلال مباراة بلاده أمام الصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم

وبعدما حجزت اليابان بطاقة العبور إلى النهائيات، انحصرت المنافسة على المقعد الثاني بين السعودية وأستراليا وإندونيسيا، فيما باتت آمال البحرين المنتخب العربي الآخر في المجموعة الثالثة، معلقة على الملحق.

اليابان (20 نقطة)، التي حسمت تأهلها للمرة الثامنة توالياً للمونديال، تبتعد بفارق مريح في صدارة المجموعة بسبع نقاط، عن أقرب ملاحقيها أستراليا (13 نقطة) والسعودية ثالثة (10 نقاط) وإندونيسيا (تسع نقاط).

وفي ظل تقدمها بفارق ثلاث نقاط على السعودية الثالثة، تبدو أستراليا في موقف جيد للحاق باليابان ونيل البطاقة الثانية المباشرة، لكن عليها الفوز على "الساموراي الأزرق" الياباني الخميس في بيرث، وتعثر "الأخضر" السعودي أمام مضيفه البحريني الخامس قبل الأخير في الرفاع كي تحسم بطاقتها قبل جولة على النهاية.

وفي حال حقق المنتخبان السعودي والأسترالي الفوز في الجولة المقبلة يتأجل الحسم حتى الجولة الختامية، الثلاثاء، حين تحل أستراليا ضيفة على السعودية في جدة.

وقال مدرب أستراليا، توني بوبوفيتش، الذي تولى المهمة في سبتمبر/أيلول بعد استقالة أرنولد، إنه "وضعنا أنفسنا في موقع جيد ضمن المجموعة لنتحكم في مصيرنا".

ويبحث منتخب أستراليا عن الظهور السادس توالياً في المونديال.

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من جانبه، قال المدرب الجديد القديم للسعودية، المعين مؤخراً، الفرنسي هيرفي رينارد، بعد التعادل مع اليابان في أرض الأخيرة في الجولة السابعة، "لا زال أمامنا مباراتين، وكل شيء ممكن أن يحصل، والقتال سيكون قوياً، ونحن نريد أن نكون في أفضل حالة قبل آخر مباراتين أمام البحرين وأستراليا".

وأضاف المدرب الذي قاد السعودية إلى انتصار تاريخي على الأرجنتين في مونديال 2022، خلال فترته الأولى مع الأخضر، "لا زال لدينا فرصة في القتال من أجل الحصول على المركز الثاني، وهذا سيكون كل تركيزي في الفترة الحالية".

وحل رينارد خلفاً للمدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، فيما يطمح "الأخضر السعودي" لتأهل سابع إلى نهائيات كأس العالم.

ولا تزال إندونيسيا، أقله حسابياً، في سباق التأهل المباشر عن هذه المجموعة كونها تتخلف بفارق أربع نقاط عن أستراليا ونقطة واحدة عن السعودية.

ويلتقي فريق المدرب الهولندي باتريك كلويفرت الخميس مع الصين الأخيرة في جاكرتا، قبل رحلة شاقة يوم الثلاثاء إلى اليابان.

أما المنتخب البحريني (ست نقاط) سيلعب بعد مواجهة خليجية خالصة مع السعودية أمام نظيره الصيني، بحثاً عن معقد في الملحق.

نظام الملحق

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وبعد انتهاء الدور الثالث من التصفيات الآسيوية وحسم ستة منتخبات مقاعدها في كأس العالم، يبدأ الدور الرابع أو الملحق المؤهل إلى المونديال، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وسيكون للمنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة فرصة أخرى للتأهل، وعددها ستة منتخبات.

ووفق نظام التصفيات، ستقسم المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع على مجموعتين، إذ تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني بمباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي للقارات.

وبذلك، سوف تُمثل قارة آسيا في كأس العالم 2026 بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.