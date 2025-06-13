إيلاف من طهران: أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات هائلة بالقرب من مدينة همدان شمال غرب إيران.

وتحدثت تقاير عن انفجار قوي في محيط قاعدة "نوزة" الجوية بالقرب من همدان.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز والعاصمة طهران وأدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين، بينما توعد المرشد الإيراني الدولة العبرية "بمصير مرير ومؤلم".

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن وقوع تلوث داخل منشأة نطنز النووية، الجمعة.

وأوضح كمالوندي: "تم رصد التلوث، كيميائيا كان أو إشعاعيا، داخل الموقع فقط، ولا توجد مؤشرات على تلوث خارجي".

وأضاف: "لا داعي للقلق بشأن المناطق المحيطة، لكننا بحاجة إلى تنفيذ بعض عمليات التنظيف داخل المنشأة".

توجيه اللوم لوكالة الطاقة

كما هاجم كمالوندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "راسلنا المدير العام للوكالة عدة مرات، ولم نتلق أي رد. كان عليه، بصفته مسؤولا، أن يُولي اهتماما للتهديدات التي نواجهها، لكنه لم يفعل".

وأضاف: "في مقابلة إعلامية، برر المدير العام هذه التهديدات بدلا من إدانتها، ولدينا رسائل سابقة نطالب فيها المنظمات الدولية بالتدخل لأن هذه التهديدات تُعد خطرا دوليا".

ووصف كمالوندي التقرير الأخير الصادر عن الوكالة بأنه "سياسي ومُكلف"، مشيرا إلى أن "التقرير يعكس وجود حركة موحدة من قبل الدول الغربية، وأن الوكالة لم تعد محايدة كما يفترض، بل باتت تقدم تقارير متحيزة".



