في قلب العاصمة الإيرانية طهران، يقدم مقهى "بوف" مشروبات باردة منعشة في يوم صيفي حار.

لا شك أنها من أكثر أنواع القهوة الأمريكية المثلجة تميزًا في هذه المدينة - يقع المقهى في زاوية وارفة الظل من السفارة الأمريكية المغلقة منذ زمن طويل.

جدرانه الإسمنتية العالية مغطاة بجداريات معادية لأمريكا، منذ أن قطعت واشنطن علاقاتها مع طهران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 وأزمة الرهائن - التي لا تزال تلقي بظلالها على هذه العلاقة المتوترة.

داخل مقهى "بوف" الساحر، يقول أمير، النادل، إنه يتمنى أن تتحسن العلاقات بين أمريكا وإيران.

"العقوبات الأمريكية تضر بأعمالنا وتصعّب علينا السفر حول العالم"، هكذا يفكر وهو يسكب قهوة مثلجة أخرى خلف لافتة خشبية أنيقة كُتب عليها: "اهدأ واشرب القهوة".

طاولتان فقط مشغولتان - إحداهما لامرأة ترتدي حجابًا أسود طويلًا، والأخرى لامرأة ترتدي بنطال جينز أزرق بشعر طويل منسدل، تتحدى القواعد المتعلقة بما يجب أن ترتديه النساء بينما تعانق صديقها.

إنها لمحة موجزة عن هذه العاصمة وهي تواجه مستقبلها الغامض.

Charlotte Scarr/BBC يقول أمير، النادل في مقهى "بوف"، إنه يتمنى أن تتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران

على بُعد مسافة قصيرة بالسيارة، في مجمع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية (IRIB)، بُثّ خطاب مسجل للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للأمة يوم الخميس.

وأعلن قائلًا: "الأمريكيون يعارضون جمهورية إيران الإسلامية منذ البداية".

"بالأساس، لطالما كان الأمر يدور حول شيء واحد: يريدوننا أن نستسلم"، تابع آية الله البالغ من العمر 86 عامًا، والذي قيل إنه لجأ إلى مخبأ تحت الأرض بعد أن شنت إسرائيل موجة غير مسبوقة من الغارات، استهدفت مواقع إيران النووية والصاروخية واغتالت كبار القادة والعلماء.

شاهدنا خطابه، وهو الأول له منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، على شاشة تلفزيون صغيرة في المكتب الوحيد الذي لا يزال سليمًا في جزء كبير من مجمع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. كل ما تبقى هو هيكل فولاذي متفحم.

عندما سقطت قنبلة إسرائيلية على هذا المجمع في 16 يونيو/ حزيران، اجتاح حريق هائل الاستوديو الرئيسي الذي كان سيبث خطاب المرشد الأعلى. الآن لم يتبقَّ منه سوى رماد.

لا يزال بإمكانك أن تشم رائحته النفاذة، جميع معدات التلفزيون - الكاميرات والأضواء والحوامل الثلاثية - عبارة عن تشابكات من المعدن الملتوي. سجادة زجاجية متكسرة تغطي الأرض.

قالت إسرائيل إنها استهدفت الذراع الدعائي للجمهورية الإسلامية، متهمةً إياها بإخفاء عملية عسكرية داخلها - وهي تهمة نفاها صحفيوها.

يبدو أن آثار الهجوم ترمز إلى أحلك الأوقات التي تمر بها إيران.

يمكنك أيضًا أن تلمس ذلك في مستشفيات المدينة، التي لا تزال تعالج الإيرانيين المصابين في حرب إسرائيل التي استمرت 12 يومًا.

"أخشى أن يهاجموا مجددًا"، أخبرتني أشرف بارغي عندما التقينا في قسم الطوارئ بمستشفى "طالقاني" العام حيث تعمل رئيسة ممرضات.

"لا نثق بأن هذه الحرب قد انتهت"، قالت، في تعليق يعكس القلق الملموس الذي سمعناه من الكثير من الناس في هذه المدينة.

عندما قصفت إسرائيل سجن "إيفين" القريب في 23 يونيو/حزيران، نُقل المصابون، من جنود ومدنيين، على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ الخاص بالممرضة بارغي.

"كانت الإصابات أسوأ ما عالجته خلال 32 عامًا من عملي كممرضة"، تروي، ولا يزال الضيق واضحًا عليها.

وصفت إسرائيل الضربة على السجن سيئ السمعة، حيث تحتجز إيران معظم سجنائها السياسيين، بأنها "رمزية".

بدا أنها تُعزز رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتكررة للإيرانيين "بالدفاع عن حريتهم".

"تقول إسرائيل إنها ضربت سجنًا عسكريًا ونوويًا فقط، لكن كل هذا أكاذيب"، يُصرّ مرتضى من سريره في المستشفى. لقد كان في عمله في قسم النقل بالسجن عندما سقط الصاروخ على المبنى. يُظهر لنا إصاباته في ذراعيه وظهره.

في الجناح المجاور، يتلقى الجنود الرعاية، لكن لم يُسمح لنا بالدخول إلى هناك.

Charlotte Scarr/BBC تخشى الممرضة، أشرف بارغي، أن تهاجم إسرائيل إيران مجددًا

في أنحاء هذه المدينة مترامية الأطراف، يُحصي الإيرانيون تكلفة هذه المواجهة. في أحدث إحصاء لها، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 627 قتيلًا وحوالي خمسة آلاف جريح.

تعود الحياة ببطء إلى طهران وتستعيد إيقاعها القديم، ظاهريًا على الأقل. بدأت حركة المرور المزدحمة تملأ طرقها السريعة وشوارعها الجانبية الجميلة المزدانة بالأشجار.

تفتح المتاجر في أسواقها الجميلة أبوابها مجددًا، مع عودة الناس إلى مدينتهم التي فروا منها هربًا من القنابل. لقد هزّت العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة التي استمرت 12 يومًا، إلى جانب الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الرئيسية في إيران، مشاعر الكثيرين.

"لم تكن أيامًا جيدة"، تقول مينا، وهي شابة تنهار على الفور وهي تحاول التعبير عن حزنها. "إنه لأمر مفجع"، تقول لي من بين دموعها. "لقد سعينا جاهدين لنعيش حياة أفضل، لكننا لا نرى أي مستقبل هذه الأيام".

التقينا في ساحة برج "آزادي" الرخامي الأبيض الشاهق، أحد أشهر معالم طهران. تجمّع حشد كبير في أمسية صيفية دافئة وتمايل على أنغام الأغاني الوطنية المحبوبة، في حفل موسيقي في الهواء الطلق أقامته أوركسترا طهران السيمفونية. كان الهدف من الحفل هو إضفاء بعض الهدوء على مدينة لا تزال في حالة من التوتر.

اختلط مؤيدو ومنتقدو حكام إيران الدينيين، جمعهم قلقهم المشترك على مستقبل بلادهم.

"عليهم أن يستمعوا لما يقوله الناس"، يُصرّ علي رضا عندما سألته عن نصيحته لحكومته. "نريد حريات أكبر، هذا كل ما سأقوله".

على الرغم من القواعد والقيود التي لطالما سيطرَت على حياتهم، يُعبّر الإيرانيون عن آرائهم بينما ينتظرون الخطوات التالية من حكامهم، والقادة في واشنطن وما وراءها، والتي ستؤثر على حياتهم.