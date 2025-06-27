إيلاف من لاهاي: أشعلت الملكة ماكسيما، عقيلة العاهل الهولندي فيليم ألكساندر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع طريف خلال حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي احتضنتها مدينة لاهاي الهولندية لأول مرة.

Dutch Queen mocking Trump's mannerisms then looks directly into the camera



It's like something out of Arrested Development



😂😂😂 pic.twitter.com/jv1xpKzvDt — James Weston (@JamesWestonson) June 25, 2025

المقطع الذي التقطته عدسات الصحافة أظهر الرئيس الأمريكي وهو يشكر مضيفيه داخل قصر "هويس تن بوش"، حيث وقف إلى جانب الملك فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما. وما إن نطق ترامب بكلمة "شكرا" بأسلوبه المعروف، حتى قامت الملكة بردة فعل سريعة لفتت الأنظار، إذ التفتت برأسها وقامت بتقليد طريف لطريقته في الحديث، ما أثار موجة من الضحك على الإنترنت.

وسرعان ما انتشر المقطع مرفقًا بتعليقات ساخرة، أبرزها: "كلما شاهدت تقليد الملكة ماكسيما لطريقة ترامب في الكلام، زاد ضحكي". فيما شبّه آخرون المشهد بأحد مواقف مسلسل The Office الكوميدي المعروف.

لكن ردود الفعل لم تخلُ من الجدل، إذ رأى بعض المتابعين أن تصرف الملكة "غير لائق" من حيث البروتوكول الملكي، بينما دافع عنها آخرون مؤكدين أن العفوية والذكاء الاجتماعي هما من أبرز سماتها المعروفة.

الملكة ماكسيما، المولودة في الأرجنتين، لطالما عُرفت في هولندا بشخصيتها الدافئة، وبتواصلها القريب مع الجمهور، إضافة إلى أسلوبها المرح في المناسبات الرسمية، ما جعل تلك اللحظة الطريفة تلقى قبولاً واسعاً بين محبيها، وتُفسّر باعتبارها انعكاساً لطبيعتها العفوية أكثر منها موقفاً سياسياً.