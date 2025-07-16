إيلاف من الرباط: توفي، الأربعاء، بأغادير (وسط المغرب)، عبد الله أزماني، الوزير السابق للصناعة والتجارة، ثم وزير الشؤون الثقافية، وسفير المغرب لدى الامارات العربية المتحدة سابقا، وذلك عن عمر ناهز 79 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

بدأ أزماني حياته المهنية عام 1964 في وزارة المالية. وجرى تعيينه في 1987 وزيراً للصناعة والتجارة.

وخلال الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 1993، انتخب نائبا في البرلمان ضمن حزب الاتحاد الدستوري. وفي 1995، جرى تعيينه وزيراً للشؤون الثقافية. وفي 2000، عين سفيرا للمغرب لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي يوليو 2006، بعد نزاع مع قادة الاتحاد الدستوري، أعلن عن إنشاء حزب سياسي خاص به، يسمى الاتحاد المغربي للديمقراطية.



عبّد الله ازماني

في سياق ذلك، كتب الأديب المغربي أحمد المديني على حسابة في "فيسبوك"، متفاعلا مع وفاة أزماني أن الراحل الذي تولى مسؤولية وزارة الثقافة المغربية من يناير 1995 إلى أغسطس 1997 هو "سياسي ورجل أعمال محنك، من بين أفضل من تولَّوا هذا المنصب، إخلاصًا وتواضُعًا وإنجازًا، واحترامًا للكتّاب والمثقفين وإنصاتًا لهم".

