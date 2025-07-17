إيلاف من واشنطن: كشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب تم تشخيصه بقصور وريدي مزمن ، وهي مشكلة في الدورة الدموية، بعد ملاحظة "تورم خفيف في أسفل ساقيه".

وكشفت ليفيت عن هذا الأمر بشكل مفاجئ أثناء معالجتها للتخمينات حول الكدمات الأخيرة على يدي ترامب، والتي قالت إنها تم تقييمها على أنها "تهيج بسيط في الأنسجة الرخوة بسبب المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين" كإجراء وقائي لصحة القلب.

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "في إطار جهود الشفافية، أراد الرئيس أن أشارككم جميعًا اليوم مذكرة من طبيبه". وكتب الدكتور شون باربابيلا في مذكرة من صفحة واحدة قرأتها ليفيت بصوت عالٍ: "في الأسابيع الأخيرة، لاحظ الرئيس ترامب تورمًا خفيفًا في أسفل ساقيه".

وأضاف الطبيب "تماشيا مع الرعاية الطبية الروتينية ومن باب الحيطة والحذر، تم تقييم هذا الأمر بشكل شامل من قبل الوحدة الطبية في البيت الأبيض".

قصور وريدي مزمن

خضع الرئيس لفحص شامل، شمل فحوصات تشخيصية للأوعية الدموية. وأُجريت له فحوصات للأوردة الوريدية في الأطراف السفلية، وكشفت عن قصور وريدي مزمن، وهي حالة حميدة وشائعة، خاصةً لدى من تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، وفقًا للمذكرة.

"ومن المهم أنه لم يكن هناك دليل على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة (DVT) أو أمراض الشرايين."

وكتب الطبيب الرئاسي أن ترامب خضع لاختبارات مختلفة، بما في ذلك استبعاد وجود جلطة دموية ومشاكل في القلب.

أُجري تخطيط صدى القلب أيضًا، وأكد سلامة بنية القلب ووظائفه. ولم تُرصد أي علامات لقصور القلب أو اختلال وظائف الكلى أو أمراض جهازية.

على أعتاب الـ80

لم تحدد المذكرة كيفية علاج ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، من مرضه. وكتب الطبيب أيضًا أن "الصور الأخيرة للرئيس أظهرت كدمات طفيفة على ظهر يده".

يتوافق هذا مع تهيج الأنسجة الرخوة الطفيف الناتج عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يُؤخذ كجزء من نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. وهو أثر جانبي معروف وحميد للعلاج بالأسبرين.

وقال الدكتور ويليام شوتز، الذي يتولى إدارة المرضى الذين يعانون من قصور وريدي مزمن في مركز تكساس لأمراض الأوعية الدموية في دالاس فورت وورث متروبولكس، لصحيفة "ذا بوست" الأميركية إن العلاجات الأكثر شيوعًا تشمل ارتداء جوارب ضاغطة وزيادة التمارين الرياضية لمنع التورم الذي يمكن أن يؤدي إلى تجلط الدم.

وقال إن هذه الحالة تحدث بسبب عدم قدرة أوردة الشخص على إرجاع الدم إلى قلبه وهي أكثر شيوعا بين الأشخاص المستقرين، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث أيضا في المرضى النشطين.

الرياضة أحد الحلول

وقال شوتز، الذي خدم في المجلس التنفيذي لجمعية جراحة الأوعية الدموية: "إن هذا يزيد بالتأكيد من خطر الإصابة بجلطات الدم أثناء سفره، لأننا نعلم بالفعل أنه يتجمع الدم - لذلك فإن جوارب الضغط ستكون مهمة للغاية هنا".

وأضاف أخصائي الأوردة أن على الأطباء "التحقيق أكثر في مستوى نشاط ترامب بدقة، ومهما كان مستواه الحالي. في هذه الحالة، يجب زيادة نشاطه لزيادة كتلة عضلات ساقيه، مما يزيد من ضغطها على تلك الأوردة".

وقال شوتز إن العلاجات المعقولة تشمل "ممارسة رياضة الجولف بشكل أكبر - وليس ركوب العربة - أو المشي يوميًا"، بالإضافة إلى شد عضلات الساق أثناء الاجتماعات الرسمية التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة.

ورغم أن جلطات الدم، وخاصة تلك التي لا يتم ملاحظتها في أعماق العضلات، يمكن أن تكون قاتلة، قال شوتز إن ترامب من المرجح أن يكون بخير مع الحد الأدنى من الجهد. وقال "إن هذه مشكلة مزعجة إلى حد ما بالنسبة للناس، ولكنها ليست مشكلة خطيرة أو تهدد الحياة".